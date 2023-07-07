Ракетний удар по Львову: Садовий розкритикував ЮНЕСКО за нерішучість

Мер Львова наголосив, що він також не бачив експертів ЮНЕСКО на місці ракетного удару по історичному центрі Львова

Андрій Садовий: «Назвати країну-терориста, яка здійснює ці обстріли вони не наважились»

Мер Львова Андрій Садовий засудив реакцію ЮНЕСКО на ракетний обстріл історичного центру Львова. Він наголосив, що ця організація так і не наважилась звинуватити країну-агресорку у вбивстві мирних українців. Про це Садовий написав у Facebook.

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Міський голова Львова зауважив, що ЮНЕСКО засудила ракетний удар по історичному центру міста, проте так і не наважилась назвати речі своїми іменами.

«От тільки назвати країну-терориста, яка здійснює ці обстріли вони не наважились. Більше того Росія залишається членом виконавчого комітету організації. Правосуддя працює так, що треба судити вбивцю, а не пістолет, розумієте?», – написав Андрій Садовий.

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Мер Львова наголосив, що він також не бачив експертів ЮНЕСКО на місці ракетного удару по історичному центрі Львова.

«Вміння називати речі своїми іменами – це одна з ознак культури, яку ви маєте оберігати», – наголосив Садовий.

Нагадаємо, у ніч проти 6 липня у Львові цієї ночі пролунали вибухи під час чергової ворожої повітряної атаки. Внаслідок цього є загиблі та поранені громадяни, а також пошкодження на об'єктах інфраструктури та влучання у житлові будинки. Зокрема, унаслідок нічного удару Росії пошкоджено 35 будинків. Серйозних уражень зазнали 60 помешкань. Також пошкоджено 50 автомобілів.