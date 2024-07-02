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Вадим Денисенко Журналіст, бізнесмен

Орбан у пошуках ролі посередника. Що це означає для України?

glavcom.ua
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Що приховується за візитом Орбана до України
фото: president.gov.ua

Про візит Орбана

Орбан не приїхав ні з якими таємними посланнями від Путіна, Трампа чи ще когось. Орбан хоче виторгувати собі місце одного з посередників у майбутніх переговорах. І позиція посередника є для нього архіважливою з двох причин: по-перше, він має серйозні внутрішні проблеми з опозицією, яка дихає йому у потилицю (між іншим, опозиція уникає українського питання). А, по-друге, він має проблеми з ЄС. Позиція посередника дозволить вирішити обидві проблеми.

Тепер щодо нас. Знаючи ці слабкості Орбана, у нього зараз можна руки викручувати. І тут важливо не продешевити, даючи (чи не даючи) йому статус переговорника. Ми вибиратимемо цього самого переговорника, а тому ми можемо виставляти свою ціну. Все інше, по типу того, що Орбан нам ворог, вторинне. Є прагматичні задачі і відносно слабкий сьогодні Орбан, якому потрібно, щоб ми його обрали.

Хоча Орбан не останній. У світі запахло мирними переговорами і десятки політиків зараз захочуть зіграти у цю гру. І в усіх цих політиків будуть виключно свої прагматичні інтереси, а не любов до України.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Угорщина Віктор Орбан Володимир Зеленський Україна президент

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