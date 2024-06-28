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Зеленський звернувся до українців у День Конституції

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Зеленський звернувся до українців у День Конституції
Глава держави наголосив, що мільйони людей довели, що для них Україна справді на першому місці
фото: Офіс президента

Володимир Зеленський: «Перше слово першої статті нашої Конституції – «Україна».  І з перших хвилин війни мільйони людей довели, що для них Україна справді на першому місці»

Українці щоденно доводять, що готові стати на захист власної держави і що для них Україна – на першому місці. Про це заявив президент України Володимир Зеленський з нагоди Дня Конституції, яке відзначається сьогодні, 28 червня.

«Перше слово першої статті нашої Конституції – «Україна».  І з перших хвилин війни мільйони людей довели, що для них Україна справді на першому місці. Всі, хто думав у першу чергу не про себе. Хто розуміє, що в часи війни на перший план виходить ключовий обов’язок. 17-та стаття Конституції: захист України – це найважливіші функції держави і справа всього українського народу. Відданість цьому щодня доводять мільйони українців. Герої на передовій і ті, хто важко працює для зміцнення держави. Українці, які змінили своє життя, змінили свою професію, але не змінили свій вибір на користь свободи, України, Європи. З Днем Конституції, дорогі громадяни!», – написав глава держави.

Нагадаємо, головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський у День Конституції привітав українців зі святом і наголосив, що захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України.

Сирський привітав українських захисників і захисниць, які боронять незалежність, державний суверенітет, недоторканність українських кордонів, та подякував воїнам, завдяки яким українці можуть відзначати День Конституції, маючи власну державу.

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Теги: Конституція Володимир Зеленський свято

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