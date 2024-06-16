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Мирний план за підсумками саміту у Швейцарії буде передано Росії

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Мирний план за підсумками саміту у Швейцарії буде передано Росії
Зеленський заявив, що вже незабаром відбудеться другий Саміт миру
фото: Офіс президента

Зеленський заявив, що розмова з окупантами буде жорсткою

План напрацювання шляху встановлення миру за підсумками саміту у Швейцарії передадуть Російській Федерації. Про це сказав президент України Володимир Зеленський під час фінальної пресконференції, передає кореспондент «Главкома».

«Буде конкретний план, і представникам Російської Федерації цей план буде переданий, а потім ми побачимо, чи готові вони до завершення війни. Ось така розмова з окупантом», – пояснив Зеленський.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що після завершення першого Саміту миру минуть «місяці, а не роки» до проведення наступного саміту. Деякі країни вже висловили свою зацікавленість у його проведенні.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 80 країн та 4 організації підписали спільне комюніке Саміту миру. На сайті Офісу президента опубліковано повний текст документа. 

Зазначимо, що Путін напередодні Глобального саміту миру озвучив нові умови миру. Вони передбачать відмову Києва від наміру вступити в НАТО та повний вихід ЗСУ із Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. МЗС України вже відреагувало на ці заяви.

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Теги: Володимир Зеленський президент путін

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