Головна Думки вголос Ігор Гулик
search button user button menu button
Ігор Гулик Головний редактор сайту «Еспресо.Захід»

Чи розуміє Орбан, що війна може постукати і в європейську браму?

glavcom.ua
telegram social img facebook social img
«Заходи безпеки» у розумінні Орбана, – непричетність та відстороненість
фото: Depositphotos

Орбан може скільки завгодно демонструвати про людське око свою «самотню принциповість», однак вона має і подвійне дно

Кілька днів тому генсек НАТО Єнс Столтенберг похвалився результатами своїх перемовин з угорським прем’єром-євроренегатом Віктором Орбаном. Мовляв, тепер офіційний Будапешт не вставлятиме палиці у колеса української євроатлантичної інтеграції, залишаючись при цьому на позиції «миротворця» і «нейтрала» у війні з Росією.

Не скажу, щоб такі висліди умиротворення Орбана спричинили у мене особисто якусь ейфорію. Цілком розуміючи те, що Столтенбергові розходилося в тактичному результаті (як і Шольцу, котрий у певний критичний момент раптом захотів випити кави з угорським прем’єром), я все ж дотримуюся думки, що політика – це все-таки не тільки компроміс, але й дотримання певних принципів. І коли очільник Альянсу намагається улестити неслухняного (м’яко кажучи) члена цього Альянсу, розуміючи, що останній порушує геть усі домовленості, правила та вимоги, – то це, далебі, зле.

Так і трапилося з домовленостями, з якими ще недавно так носився Столтенберг. Буквально вчора, виступаючи в ефірі радіо Kossuth, Орбан вилив купу помиїв на ідею НАТО створити на території сусідів – Польщі, Румунії та Словаччини, – три бази Альянсу, призначені для зберігання та доправлення зброї у воюючу Україну. Таким чином, на думку угорця, США намагаються сформувати «військову місію НАТО в Україні», що, переконує очільник Угорщини, може спричинити російські удари по цих осередках.

Причому Орбан розуміє, що війна рано чи пізно постукає і в європейську браму, ось тільки він волів би, щоб Угорщина була і в такому випадку «непричетною». «Як реагують країни регіону – Польща, Румунія?  Вони йдуть вперед, думаючи, що оскільки розташовані найближче до лінії фронту, можуть надати найбільшу допомогу українцям, і вони йдуть воювати. Словаки обережні, а угорці прямо говорять, що, оскільки вони перебувають  поруч, вони повинні вживати заходів для своєї безпеки», - каже мешканець президентського палацу в Будапешті.

«Заходи безпеки» у розумінні Орбана, – непричетність та відстороненість. Така собі горда самотність серед моря пристрастей, сусідської біди, людських трагедій і екзистенційної загрози. Самотність, однак, специфічна, позаяк і Орбана, і його камарилью, на кшталт Пітера Сіярто, радо сприймають у кублі цієї загрози, годують «печеньками» газових контрактів і, можливо, грішми. «31 із 32 країн НАТО хоче перемогти росіян.., а позиція Угорщини полягає в тому, що це помилка. Навіть якщо 31 людина скаже, що ми перебуваємо на самоті, то ми все одно віритимемо в те, що ця війна не має сенсу і в неї немає рішення на полі бою».

Орбан може скільки завгодно демонструвати про людське око свою «самотню принциповість», однак вона має і подвійне дно. Його зигзаги щодо НАТО, позірна згода на мовчання і не блокування рішень Альянсу щодо України мають приховати те, що політика «Фідес» та її лідера зазнає ефективного спротиву в Європі. На минулих виборах до Європарламенту Орбанові не вдалося здобути бажану «чисту перемогу», результат його партії виявився рекордно низьким, а у спину почав загрозливо дихати вчорашній соратник, а нині лідер нової партії «Тиса» Петер Мадяр. Так провалилася орбанівська ідея-фікс (леліяна у його голові, мабуть, кремлівськими стратегами) очолити правий рух в Європі.

Тож Орбан їде «окуповувати Брюссель» (головувати в Євросоюзі з липня) не на білому коні. Тим паче, що цей «бліцкриг» добряче зіпсутий резолюцією Європарламенту, у якій підтекстом звучить рефрен: «Угорщина не здатна головувати в ЄС». А вчора Суд ЄС оштрафував країну, яка має за очільника популіста та русофіла, на 200 мільйонів євро через відступ Будапешта від процедур Євроунії щодо надання притулку та випровадження мігрантів. І Орбанові доведеться платити, бо, враховуючи попередню практику ухилянь і, просто кажучи, шахрайства, Суд ЄС цього разу ухвалив додавати до штрафу по мільйону євро за кожен день зволікання зі сплатою.

Та повернімося до Столтенберга і його сердечних розмов з Орбаном. Я розумію, генсек уже пакує валізи, термін його каденції збігає. Але у будь-якому випадку політик такого рівня мав би утриматися від компромісів з сумнівними персонажами, які за відсутності власних принципів, плюють на принципи інших.

Джерело: Еспресо

Читайте також: Плани НАТО щодо нових баз в Європі викликали істерику Орбана
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Будапешт війна Угорщина Брюссель Віктор Орбан Єнс Столтенберг

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українці чудово знають, що переговори з РФ на їх умовах – це капітуляція
Десятки зарубіжних лідерів хочуть миру. Що не так з їх намірами
22 травня, 18:58
Не допустити війну до останнього українця і до повного руйнування України» закликали тільки кремлівські офіційні пропагандисти
Мир з Росією через примирення з колаборантами? 
4 червня, 09:45
«Основна перевага зелених аукціонів – здатність створювати конкуренцію між інвесторами»
Швидко побудувати нову енергетику і подолати дефіцит допоможе механізм зелених аукціонів – ICC Ukraine
12 червня, 13:30
Нині триває 826-й день повномасштабної війни в Україні
Втрати ворога станом на 29 травня 2024 – Генштаб ЗСУ
29 травня, 08:24
Згідно з неофіційними джерелами, приблизно 600-800 людей зі Шрі-Ланки перебувають у Росії
Міністр оборони Шрі-Ланки поїде до Росії шукати громадян, яких завербували на війну проти України
17 травня, 03:23
Президент сподівається, що після перемоги зможе відпочити
Зеленський розповів, що планує робити після перемоги
25 травня, 21:14
Повітряні сили попереджали про ракетну небезпеку по всій території України
Масштабна повітряна тривога тривала пів години
26 травня, 09:51
Пісторіус згадав свій візит до Одеси, де переконався, що російська агресія не зупиниться на досягнутому
Міністр оборони Німеччини назвав країни, яким загрожує РФ
5 червня, 23:02
Мобілізація до 25 років: чому чоловіків, визнаних обмежено придатними, можуть мобілізувати
Мобілізація до 25 років: чому чоловіків, визнаних обмежено придатними, можуть мобілізувати
13 червня, 16:23

Ігор Гулик

Чи розуміє Орбан, що війна може постукати і в європейську браму?
Чи розуміє Орбан, що війна може постукати і в європейську браму?
Кремлівська пропаганда більше не працює? У що вірять росіяни
Кремлівська пропаганда більше не працює? У що вірять росіяни
Орбан готується «окупувати» Брюссель
Орбан готується «окупувати» Брюссель
ІДІЛ проти «русского міра». Чи є між ними різниця?
ІДІЛ проти «русского міра». Чи є між ними різниця?
Європейські маргінали мріють про реванш
Європейські маргінали мріють про реванш
Безнадійна альтернатива для Путіна
Безнадійна альтернатива для Путіна

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
34K
ISW про «мирну пропозицію» Путіна: Кремль частково досягнув бажаного
31K
Хмельницький чиновник, підозрюваний у роботі на ФСБ, отримав від влади… квартиру у подарунок
17K
Віддати чотири області Росії? Колишній український високопосадовець передав ультиматум Києву
7393
Саміт миру. Названо країни, які пожалкували про відсутність РФ
7122
Втрати ворога станом на 16 червня 2024 – Генштаб ЗСУ
5594
Убивство маленької українки в Німеччині: батько дівчинки повідомив нові подробиці

Новини

Командування Сил тероборони просило ДБР порушити справу проти командира частини, де служив Шабунін (документ)
Вчора, 15:27
Тепер офіційно: нардеп Вірастюк розлучився. Суди тривали понад рік
14 червня, 17:00
Бельгійський депутат закликав Захід використовувати заморожені активи РФ
13 червня, 13:00
Дослідження: за час великої війни Росія завдала збитків клімату на $32 млрд
13 червня, 12:13
Американське видання розказало, як українці посилюють танки Abrams
13 червня, 11:24
ДТЕК домовився з американською Honeywell про зміцнення енергетики України
12 червня, 17:48

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua