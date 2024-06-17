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Уславлений зенітник, Герой України розповів про найефективнішу зброю проти «шахедів»

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Уславлений зенітник, Герой України розповів про найефективнішу зброю проти «шахедів»
Мобільні вогневі групи збивають «шахеди»
фото з відкритих джерел

Петерятько нагадав, що улітку минулого року було розгорнуто ще дуже мало мобільно–вогневих груп

Найефективнішою зброєю проти «шахедів» є радянські зенітні установки ЗУ–23, німецькі зенітні установки Gepard, а також зенітно-ракетний гарматний комплекс 2С6 «Тунгуска». Про це повідомив командир зенітного ракетного підрозділу Протиповітряних сил, Герой України Кирило Перетятько в інтерв'ю «Главкому».

За словами Перетятька, знищувати «шахеди» засобами мобільних вогневих груп у сотні разів дешевше, ніж ракетами. 

«Найефективніше для цього використовувати радянські зенітні установки ЗУ–23, «Тунгуску» (зенітно-ракетний гарматний комплекс 2С6 – «Главком»), а також німецьку зенітну самохідну артилерійську установку Gepard», – розповів Герой України.

Кирило Перетятько – командир зенітного ракетного підрозділу Протиповітряних сил. Зі своїм колективом виконав 145 пусків ракет і знищив 139 цілей
Кирило Перетятько – командир зенітного ракетного підрозділу Протиповітряних сил. Зі своїм колективом виконав 145 пусків ракет і знищив 139 цілей
фото: ЗСУ

Петерятько нагадав, що улітку минулого року було розгорнуто ще дуже мало мобільно–вогневих груп. «Пік їхнього розгортання прийшовся на осінь 2023 року», – уточнив  військовий.

Перетятько ухилився від відповіді на питання про брак ракет для української протиповітряної оборони, порадивши поставити це запитання командуванню Повітряних сил.

«Я лиш можу сказати, що у нас усе буде добре, а якщо подивитися далі в часі, то ще краще. Ми зможемо добре прикрити небо, коли прийдуть додаткові літаки, на які ми чекаємо. Тоді ще більш якісно організуватимемо протиповітряну оборону», – пообіцяв  командир зенітного ракетного підрозділу Кирило Перетятько.

Нагадаємо, російські загарбники розмістили в тимчасово окупованому Криму елементи новітнього зенітного ракетного комплексу С–500. Про це розповів начальник Головного управління розвідки УР МО Кирило Буданов в ефірі телемарафону. Він додав, що росіяни досі використовують Керченський міст для перевезення військових вантажів.

Раніше повідомлялося, що російська новітня зброя не здатна протистояти більш старим західним ракетам. Зокрема, це доводять українські удари по тимчасово окупованому Криму. Про це пише The telegraph. 

До слова, Україна отримає нові системи протиповітряної оборони від партнерів. Про це повідомив президент Володимир Зеленський на спільній конференції з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом. Зокрема, Зеленський та Пісторіус відвідали 21-шу ракетну групу сил ППО Німеччини.

Читайте також: Збили 20 російських ракет за одну ніч. Ексклюзив з Героєм України, зенітником Кирилом Перетятьком
Теги: обстріл Герой України Україна системи ППО

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