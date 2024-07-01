Головування у Раді ЄС переходить до Угорщини: чого чекати від Орбана

Європейські ЗМІ припускають, що угорське головування сильно «контрастуватиме з головуванням Бельгії»

З 1 липня Угорщина розпочала своє піврічне головування у Раді Європейського Союзу, замінивши Бельгію. Про це пише RTBF.

«Угорщина працюватиме як чесний посередник у дусі щирої співпраці між державами-членами та європейськими інститутами в ім'я миру, безпеки та процвітання справді сильної Європи», – заявила угорська влада, презентуючи пріоритети на наступні шість місяців.

Перераховуючи у своїй програмі пріоритети, Угорщина винесла на перше місце підвищення конкурентоспроможності Європи, «інтегруючи цю мету у всі розділи політики» Ради ЄС.

Далі йдеться про зміцнення європейської оборонної політики. «Конфлікти, що продовжуються і виникають на континенті і в усьому світі, ясно демонструють, що Європі необхідно значно покращити свій оборонний потенціал, реагування на міжнародні кризи і військові можливості. «Крім союзів і співробітництва в галузі оборонної політики, Європейський союз повинен відігравати важливішу роль у забезпеченні власної безпеки шляхом зміцнення своєї стійкості та здатності діяти», – наголошується в угорській програмі.

Серед пріоритетів також «послідовна та заснована на досягненнях політика розширення» ЄС, припинення нелегальної міграції; формування майбутнього політики згуртування шляхом скорочення регіональних відмінностей та зміцнення економічної, соціальної та територіальної згуртованості; спільна сільськогосподарська політика, орієнтована на фермерів; вирішення демографічних проблем.

Наближення угорського головування у Раді ЄС супроводжувалося у низці країн Євросоюзу та європейських інститутах гострими коментарями та критикою офіційного Будапешта за його особливу позицію щодо подій в Україні, військової допомоги Києву та санкцій проти РФ. Найбільш радикальні депутати Європарламенту навіть закликали до таких заходів, що виходять за межі легітимності, як позбавлення Угорщини головування в Раді ЄС.

У свою чергу керівники Угорщини різко висловлювалися про інститути Євросоюзу та його лідерів, звинувачуючи їх у надмірному бюрократизмі та неповазі національних інтересів, що, за заявами угорської сторони, послаблювало підвалини ЄС. Не випадково своїм гаслом угорське головування обрало гасло: «Зробимо Європу знову великою!».

Коментуючи «альтернативне політичне бачення Європейського союзу» з Будапешта, телеканал Бельгії RTBF, що тільки здала свої головні повноваження прогнозує, що «після головування Угорщини атмосфера на місцях ризикує сильно змінитися».

RTBF вважає, що угорське головування «контрастуватиме з головуванням Бельгії», яке будувало роботу Ради ЄС на пошуках компромісів між державами-членами та інститутами ЄС. «Наступні шість місяців, безперечно, будуть трохи складнішими. Як кубик Рубіка», – припускає бельгійський телеканал, який звернув увагу на те, що цю знамениту угорську головоломку з 27 маленьких кубиків, зчеплених один з одним, Будапешт обрав логотипом свого головування.

Головування в Раді Європейського Союзу переходить по черзі від однієї до іншої з 27 держав-членів кожні шість місяців. Країна, яка головує у раді, очолює її поточну роботу та представляє всі держави-члени на переговорах з іншими інститутами Євросоюзу.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо прокоментував майбутнє головування Угорщини в Раді ЄС. Головування в Раді ЄС не означає, що хтось один керує Європою. Про це заявив прем'єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо, якого Politico попросило дати пораду прем'єр-міністру Угорщини Віктору Орбану.За словами Де Кроо, головування в ЄС не означає, що хтось є «босом Європи», а скоріше означає пошук компромісу.