Вперше за багато років до Києва приїхав прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан

Повідомляється, що кортеж прем'єра вже прибув до посольства Угорщини

Востаннє Орбан відвідував Київ у 2012 році для зустрічей з тодішнім президентом Януковичем

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прибув до Києва вранці 2 липня, це його перший візит за багато років. Про це повідомляє Суспільне.

Повідомляється, що кортеж прем'єра вже прибув до посольства Угорщини.

Орбан жодного разу не відвідував Україну за каденції Володимира Зеленського, а також за попереднього президента Петра Порошенка. Востаннє Орбан відвідував Київ у 2012 році для зустрічей з тодішнім президентом Януковичем.

Очікуються, що у сьогодні відбудуться переговори Орбана з президентом Володимиром Зеленським та іншими топпосадовцями.

Як повідомляє index.hu, найважливіша тема дискусії – можливість створення миру. Віктор Орбан і Володимир Зеленський також обговорять актуальні питання угорсько-українських двосторонніх відносин, повідомив глава прес-служби. Нижче ви можете побачити угорську колону на вулицях Києва.

Раніше повідомлялося, що премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан 2 липня, ймовірно, приїде із візитом до Києва. Це перша поїздка політика до України з початку повномасштабного російського вторгнення. Орбан має зустрітися з президентом Володимиром Зеленським у Києві.

Також повідомлялося, що з 1 липня Угорщина розпочала своє піврічне головування у Раді Європейського Союзу, замінивши Бельгію. Про це пише RTBF. Перераховуючи у своїй програмі пріоритети, Угорщина винесла на перше місце підвищення конкурентоспроможності Європи, «інтегруючи цю мету у всі розділи політики» Ради ЄС.

До слова, прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте пообіцяв надати Угорщині право відмовитися від участі в операціях НАТО за межами Альянсу, якщо Віктор Орбан підтримає Україну. Про це пише газета Financial Times з посиланням на джерела. Як зазначає газета, кандидатуру Рютте на посаду наступного генсека НАТО наразі підтримують 29 із 32 країн-членів альянсу, проте Орбан став перепоною для голландця.