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Вадим Денисенко Журналіст, бізнесмен, народний депутат України, безпартійний (у виборчому списку партії «Блок Петра Порошенка» 2014 року під № 45)

Путін кинув у бій найвідомішу ікону Росії

glavcom.ua
РПЦ просило цю ікону багато десятиліть, але від них відмахуватися, як від мух
фото з відкритих джерел

Путін, як і Гітлер свого часу, починає шукати поміч у містичних сил

Передача ікони Троіці Андрія Рубльова російській православній церкві – це явно початок пошуку вундерваффе. І це не може не радувати нас.

На жаль, це ще не не весна 1945 року і очікування вальпургієвоі ночі Гітлером, але карлик йде правильним шляхом.

РПЦ просило цю ікону багато десятиліть, але від них відмахуватися, як від мух. Нинішнє рішення явно продиктоване містичними, а не раціональними речами. Адже Гундяєв, мʼяко кажучи, не в фаворі і давати цей «царський» подарунок просто так, як мінімум, дивно.

Логіка Путіна, судячи з усього, будується на наступному: Троїця має сакральну силу тільки в церкві. А зараз саме нераціональні речі потрібні Росії і, можливо, йому персонально. Тому, найвідоміша ікона Росії має працювати на повну.

Поки – це все ще не віра в вундерваффе, але точно це вже початок хапання за соломинки.

Я дуже хочу, щоб ми всі розуміли: це ще не агонія. Але похід в сакральність і сучасну блаватщину чи рєріховщину – це те, що нам потрібно. Це шлях до прийняття неправильних та ірраціональних рішень.

На жаль, обійдемося без попкорну. Але воно точно починає йти до свого кінця.

Джерело
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Теги: церква РПЦ путінський режим

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Вадим Денисенко

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