Чи треба убивати окупантів. Українські церкви дали роз'яснення, Московська – мовчить

Православна церква України прямо назвала Росію країною-агресором

Православна церква України всебічно підтримує боротьбу українського війська та загалом нашого народу проти російських окупантів. Водночас Українська православна церква проігнорувала два інформаційні запити «Главкома» стосовно того, чи вважає вона гріхом вбивство російського ворога. Про це йдеться в матеріалі «Главкома» «Вбивати російських солдатів – гріх? Чому мовчить УПЦ МП і що говорять Свідки Єгови».

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«Знищення оборонцями України російських нападників, які вчиняють збройну агресію проти нашого народу і намагаються захопити дану нам Богом землю, не можна прирівнювати до гріха злочинного вбивства. Оскільки це вимушений, справедливий і жертовний захист, який базується на любові до своїх близьких, свого народу та Батьківщини», – сказано у коментарі ПЦУ «Главкому».

Крім цього, Православна церква України назвала Росію країною-агресором, країною, яка у 2014 році розпочала активну фазу гібридної війни проти нашої країни й окупувала українські території, а 24 лютого 2022 року здійснила злочинний повномасштабний військовий напад на Україну.

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«Також ми вважаємо, що теперішній владний режим у РФ можна охарактеризувати як путінську тиранію. Окрім того, ми неодноразово наголошували, що воєнні злочинці, які наразі керують Росією через Московську патріархію поширювали і продовжують поширювати неоімперську шовіністичну ідеологію «русского міра», яка є базою для виправдання агресії проти України», – йдеться у відповіді ПЦУ на запит «Главкома».

Голова Конференції Римсько-Католицьких єпископів України, єпископ Віталій Скомаровський зазначив, що кожен вірний має обов’язок боронити своє життя та життя своїх близьких та спільного блага народу. Тому віряни Римсько-Католицької Церкви з перших днів війни (з 2014 року) стали на захист нашої держави та виконують військовий обов’язок в лавах Збройних сил України.

Водночас Українська православна церква, яка публічно відхрещується від приставки «Московського патріархату» проігнорувала два інформаційні запити «Главкома». Церква досі не назвала Росію країною-агресором. При цьому вже на четвертий день повномасштабної війни Священний Синод УПЦ МП намагався всадити за стіл переговорів Зеленського і Путіна.

Тоді ж Синод звернувся і до Патріарха Московського Кирила. Його просили «підсилити молитву за багатостраждальний український народ… і закликати керівництво Російської Федерації до негайного припинення бойових дій».

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Подібні реверанси у бік «миру» церковників із МП мають пояснення. На сайті Російської православної церкви досі зазначено (цитата мовою оригіналу): «Украинская православная Церковь является самоуправляемой Церковью з правами широкой автономии в составе Московского Патриархата».

Отже, робимо висновок: УПЦ МП, в силу канонічної єдності, не в змозі відповісти на елементарні, і водночас вкрай гострі для багатьох українців питання, які поставив «Главком»: Як ваша церква сьогодні називає Російську Федерацію? Чи вважає ваша церква гріхом вбивство російського ворога, який напав на Україну?

Нагадаємо, що ПЦУ спростувала міф щодо канонічності Московського патріархату. З канонічної точки зору на території незалежної України можлива лише одна помісна автокефальна Православна Церква – Православна Церква України, яка була утверджена у новому статусі внаслідок рішень Об’єднавчого Собору 15 грудня 2018 року.