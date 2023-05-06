Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Чи треба убивати окупантів. Українські церкви дали роз'яснення, Московська – мовчить

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Чи треба убивати окупантів. Українські церкви дали роз'яснення, Московська – мовчить
Знищення оборонцями України російських нападників не можна прирівнювати до гріха злочинного вбивства
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Православна церква України прямо назвала Росію країною-агресором

Православна церква України всебічно підтримує боротьбу українського війська та загалом нашого народу проти російських окупантів. Водночас Українська православна церква проігнорувала два інформаційні запити «Главкома» стосовно того, чи вважає вона гріхом вбивство російського ворога. Про це йдеться в матеріалі «Главкома» «Вбивати російських солдатів – гріх? Чому мовчить УПЦ МП і що говорять Свідки Єгови». 

«Знищення оборонцями України російських нападників, які вчиняють збройну агресію проти нашого народу і намагаються захопити дану нам Богом землю, не можна прирівнювати до гріха злочинного вбивства. Оскільки це вимушений, справедливий і жертовний захист, який базується на любові до своїх близьких, свого народу та Батьківщини», – сказано у коментарі ПЦУ «Главкому». 

Крім цього, Православна церква України назвала Росію країною-агресором, країною, яка у 2014 році розпочала активну фазу гібридної війни проти нашої країни й окупувала українські території, а 24 лютого 2022 року здійснила злочинний повномасштабний військовий напад на Україну.

«Також ми вважаємо, що теперішній владний режим у РФ можна охарактеризувати як путінську тиранію. Окрім того, ми неодноразово наголошували, що воєнні злочинці, які наразі керують Росією через Московську патріархію поширювали і продовжують поширювати неоімперську шовіністичну ідеологію «русского міра», яка є базою для виправдання агресії проти України», – йдеться у відповіді ПЦУ на запит «Главкома».

Голова Конференції Римсько-Католицьких єпископів України, єпископ Віталій Скомаровський зазначив, що кожен вірний має обов’язок боронити своє життя та життя своїх близьких та спільного блага народу. Тому віряни Римсько-Католицької Церкви з перших днів війни (з 2014 року) стали на захист нашої держави та виконують військовий обов’язок в лавах Збройних сил України.

Водночас Українська православна церква, яка публічно відхрещується від приставки «Московського патріархату» проігнорувала два інформаційні запити «Главкома». Церква досі не назвала Росію країною-агресором. При цьому вже на четвертий день повномасштабної війни Священний Синод УПЦ МП намагався всадити за стіл переговорів Зеленського і Путіна.

Тоді ж Синод звернувся і до Патріарха Московського Кирила. Його просили «підсилити молитву за багатостраждальний український народ… і закликати керівництво Російської Федерації до негайного припинення бойових дій».

Подібні реверанси у бік «миру» церковників із МП мають пояснення. На сайті Російської православної церкви досі зазначено (цитата мовою оригіналу): «Украинская православная Церковь является самоуправляемой Церковью з правами широкой автономии в составе Московского Патриархата».

Чи треба убивати окупантів. Українські церкви дали роз'яснення, Московська – мовчить фото 1

Отже, робимо висновок: УПЦ МП, в силу канонічної єдності, не в змозі відповісти на елементарні, і водночас вкрай гострі для багатьох українців питання, які поставив «Главком»: Як ваша церква сьогодні називає Російську Федерацію? Чи вважає ваша церква гріхом вбивство російського ворога, який напав на Україну?

Нагадаємо, що ПЦУ спростувала міф щодо канонічності Московського патріархату. З канонічної точки зору на території незалежної України можлива лише одна помісна автокефальна Православна Церква – Православна Церква України, яка була утверджена у новому статусі внаслідок рішень Об’єднавчого Собору 15 грудня 2018 року. 

Читайте також:

Теги: війна православна церква церква

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

РФ заявила про спробу прориву «українських диверсантів» до Брянської області
РФ заявила про спробу прориву «українських диверсантів» до Брянської області
6 квiтня, 13:55
Палієм виявився житель Закарпатської області
Поліція затримала зловмисника, причетного до підпалення храму УГКЦ у Львові
14 квiтня, 13:35
Прихильники переходу собору до ПЦУ організували ходу навколо будівлі
У Кам'янці-Подільському сталися сутички біля собору УПЦ МП (відео)
10 квiтня, 20:44
Велика, або Страсна субота, цьогоріч випадає на 15 квітня
Страсна субота: традиції та заборони перед Великоднем
15 квiтня, 07:37
Кошти людям нараховуватимуть на спеціальний рахунок у банку
Отримання коштів на відновлення житла: коли запрацює послуга
21 квiтня, 19:58
У разі відступу ЗСУ, окупанти будуть кинуті на інші напрямки та продовжать наступ на українські міста
ЗСУ розповіли, як росіяни ведуть бої за Бахмут
19 квiтня, 11:45
На Донеччині Сили оборони відбили понад 36 атак противника
За добу ЗСУ завдали потужного удару по базах окупантів: деталі від Генштабу
1 травня, 06:58
До Скадовська прибули 300 в’язнів з РФ
Росія перекидає частину бойових підрозділів зі Скадовська до Криму – Генштаб
21 квiтня, 20:39
До Мар’яно Гарсіа Калатаюда досі не пускають ані іспанського консула, ані адвоката, який має на це ордер
Росіяни катують іспанського волонтера у СІЗО: Лубінець виступив із заявою
25 квiтня, 17:10

Суспільство

Чи треба убивати окупантів. Українські церкви дали роз'яснення, Московська – мовчить
Чи треба убивати окупантів. Українські церкви дали роз'яснення, Московська – мовчить
Свідки Єгови пояснили, чому відмовляються воювати проти окупантів
Свідки Єгови пояснили, чому відмовляються воювати проти окупантів
«Сталевий фронт» передав бійцям на «нулі» дрони-розвідники
«Сталевий фронт» передав бійцям на «нулі» дрони-розвідники
День матері: історія свята, коли і як відзначати
День матері: історія свята, коли і як відзначати
Хвилина мовчання: згадаймо скульптора та художника Святослава Пашинського
Хвилина мовчання: згадаймо скульптора та художника Святослава Пашинського
Способи насаджування хробака на гачок: поради, як це робити правильно
Способи насаджування хробака на гачок: поради, як це робити правильно

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
8354
Із полону повернулася молода пара, яка побралася на «Азовсталі»: щемливе відео
4533
6 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4412
РФ, ймовірно, відмовилася від цілі захопити Бахмут. ISW назвав новий пріоритет
4043
Виїзд із Криму заблоковано: що відбувається на окупованому півострові (фото, відео)
3701
Тільки це заважає російським літакам бомбити Київ. Але ресурс вичерпується…
3292
Три склади боєприпасів та понад десять ворожих баз: ЗСУ потужно вдарили по ворогу

Новини

Ситуація з освітою українських дітей в Польщі: дослідження показало вражаючі цифри
Сьогодні, 17:09
У Росії підірвали автомобіль російського пропагандиста: Банкова відреагувала
Сьогодні, 16:44
Залужний поінформував Міллі про готовність армії до визволення українських територій
Сьогодні, 16:31
Україна протягом 2023 року отримає 20 машин розмінування від швейцарської компанії
Сьогодні, 16:15
Польща виступає проти імпорту російських сільськогосподарських товарів до ЄС
Сьогодні, 15:56
На Донеччині загинув молодий кінорежисер
Сьогодні, 15:31

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту