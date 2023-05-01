Колишній намісник Лаври пішов судом проти президента

Щодо скандального митрополита УПЦ МП Павла накладено 14 видів персональних санкцій

Колишній намісник Києво-Печерської лаври митрополит УПЦ МП Павло (Лебідь) подав позов проти президента Володимира Зеленського. Про це повідомляє «Главком».

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Як свідчать дані держпорталу «Судова влада України», 28 квітня позов церковника надійшов до Верховного суду. Ієрарх УПЦ МП хоче через суд визнати протиправним та скасувати два укази президента, якими введено персональні санкції проти екснамісника Лаври.

дані держпорталу «Судова влада України»

Зокрема, митрополита Павла позбавлено права користуватися та розпоряджатися активами, заборонено набувати у власність земельні ділянки, позбавлено державних нагород України – всього 14 видів персональних санкцій. Санкції запроваджено на п’ять років.

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копія указу президента від 24 січня 2023 року

Інтереси священнослужителя у суді представлятиме інший священик УПЦ МП, юрист Микита Чекман.

За даними НАЗК, підставами для накладання санкцій на митрополита УПЦ МП Павла (Лебідь) є його підтримка дій та політики РФ, які підривають та загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, а також її стабільності та безпеці.

Як відомо, митрополит УПЦ МП Павло перебуває під цілодобовим домашнім арештом у селі Вороньків на Київщині. 21 квітня під час судового засідання церковник поскаржився, що у селі погано заряджати електронний браслет, який одягнули на ногу ієрарха.

«Я живу у Воронькові. От мені дзвонять, що в мене розряджається браслет. Чим його зарядити? Світла немає. А про зв'язок взагалі можна і не говорити», – сказав митрополит Павло.

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Служба безпеки України повідомила екснаміснику Києво-Печерської лаври підозру у виправдовуванні і запереченні збройної агресії Російської Федерації проти України (ст.161 ККУ), а також порушенні рівноправності громадян залежно від їх расової, національної і регіональної належності (ст. 436-2 ККУ).