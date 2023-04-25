У Лаврі комісія виявила специфічну знахідку

44 корпус Лаври використовувався як швейний корпус

Під час перевірки приміщень Києво-Печерської лаври комісія Мінкульту виявила у швейному корпусі манекенів з імітацією дуже великих животів. Про це повідомила голова Комісії з питання передачі майна Києво-Печерської лаври Мар'яна Томин під час телемарафону «Єдині новини».

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Вона зазначила, що 44 корпус Лаври використовувався як швейний корпус. Саме там комісія і виявила знахідку.

«Там були різні ритуальні одіяння, досить специфічні манекени, на яких здійснювалися, я так розумію, якісь заміри. Це наче образ людського тіла з неймівірно-надприроднім животом. Мені складно сказати, для кого саме цей замір здійснювався», — розповіла Томин.

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Нагадаємо, комісія Мінкульту та керівництво Києво-Печерської лаври продовжують працювати над виселенням УПЦ МП із української святині. Працівники повідомили про нові знахідки недбалості служителів Московської церкви до Лаври.

Нагадаємо, що 19 квітня під час опечетування 37 корпусу прийшов невідомий чоловік у рясі та почав провокувати заступника гендиректора Заповідника Олександра Рудника.

Зауважимо, на території київської Лаври зафіксовано незаконних 36 об'єктів, що є новобудовами, добудовами і перебудовами до пам'яток національного та місцевого значення. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактами незаконного утримування, осквернення або знищення релігійних святинь.

Також повідомлялося, що після виїзду представників Московської церкви з стін Києво-Печерської лаври, у будівлях залишилися суцільні руїни. Як повідомлялося, 29 березня представники Церкви Московського патріархату мали покинути територію і приміщення Києво-Печерської лаври через завершення дії орендного договору.