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У Бердянську окупанти захопили будівлю костелу і викрали священників

Оксана Воронцова
glavcom.ua
У Бердянську окупанти захопили будівлю костелу і викрали священників
Костел Різдва Пресвятої Діви Марії захопили російські окупанти
фото з відкритих джерел

Російські пропагандисти розганяють брехню про священнослужителів

Російські загарбники продовжують переслідувати релігійні громади в окупованому Бердянську. Вони захопили будівлю католицького костелу. Про це повідомляє Бердянська міська військова адміністрація.

«Костел Різдва Пресвятої Діви Марії був не лише релігійною громадою. Тут нужденні могли отримати підтримку, а жителі та гості міста мали можливість почути органну музику. Від самого початку окупації костел надавав укриття та допомогу всім, хто її потребував. Отець Іван Левицький брав участь у проукраїнських мітингах і щодня продовжував молитися опівдні біля інсталяції «Я люблю Бердянськ», - розповіли в адміністрації.

Російські пропагандисти розганяють інформацію, начебто священнослужителі використовували персональні дані та «біоматеріал» вірян. Також у сюжетах згадують, що автори книг, які знайшли в костелі, закликали до повалення режиму Януковича.

«Пропагандисти використали в своїх цілях навіть розташування костелу — нібито те, що він побудований навпроти вічного вогню, не випадково, що це протистояння з русскім міром. Вбрання священослужителів і предмети для служінь росіяни видають за окультизм. Показують звичайне вбрання священника і говорять, що ті предмети ніби з фільму жахів», - повідомили у Бердянській МВА.

Торік окупанти викрали священиків греко-католицької церкви, Богдана Галету та Івана Левицького. Їх звинуватили в зберіганні вибухівки та співпраці з українськими спецслужбами. Пропагандистські медіа писали, що нібито в костелі знайшли сховок зі зброєю, а самих священнослужителів засудили за те, що вони в 2015 році деякий час служили капеланами для української армії у зоні АТО. Досі немає жодної інформації про священників.

Ще раніше окупанти також викрали голову Лютеранської громади Бердянська Артура Кожевнікова.

Теги: Бердянськ окупанти церква релігія

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