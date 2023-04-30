Село, в якому сидить під арештом митрополит Павло, готується перейти в Українську церкву

У Вороньківській тегромаді на Київщині нараховується шість церков Московського патріархату

Місцева влада громади зібрала батюшок УПЦ МП і зробила м’яку пропозицію

Керівництво Вороньківської сільської територіальної громади Бориспільського району Київської області провело зустріч зі священнослужителями УПЦ МП. Як розповів «Главкому» місцевий депутат Андрій Чуба, під час зібрання батюшкам було запропоновано перейти до Православної церкви України (УПЦ/ПЦУ).

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«Церковникам пропонували змінити конфесійне підпорядкування. Тобто приципово вийти з Московського патріархату. Попередньо маємо певне порозуміння», – зазначив обранець.

У розмові з «Главкомом» староста сіл Старе та Васильки Вороньківської тергромади Олег Некрасов розповів, що на захід, окрім священників, прийшли місцеві та обласні депутати.

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«У підсумку всі присутні прийшли до єдиної думки: якщо релігійна громада виявить бажання перейти з УПЦ МП до ПЦУ, то священники цьому не перешкоджатимуть», – сказав староста.

Варто наголосити: Вороньківська тергромада є однією з найбільших сільських громад на Київщині. До неї входить десять населених пунктів. На її території діє шість церков Московського патріархату: село Вороньків, вул. Слобідська, 35; село Головурів, вул. Шевченка, 15-а; село Проців, вул. Пролетарська, 11а; село Кийлів, вул. Дніпровська, 85-а; село Сошників, вул. Левадна; село Мирне, вул. Центральна, 6.

Ще один цікавий факт. У селі Вороньків під цілодобовим домашнім арештом перебуває впливовий і скандальний ієрарх УПЦ МП, колишній намісник Києво-Печерської лаври митрополит Павло (Лебідь). 21 квітня під час судового засідання церковник поскаржився, що у селі погано заряджати електронний браслет, який одягнули на ногу ієрарха.

«Я живу у Воронькові. От мені дзвонять, що в мене розряджається браслет. Чим його зарядити? Світла немає. А про зв'язок взагалі можна і не говорити», – сказав митрополит Павло.

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Служба безпеки України повідомила екснаміснику Києво-Печерської лаври підозру у виправдовуванні і запереченні збройної агресії російської федерації проти України (ст.161 ККУ), а також порушенні рівноправності громадян залежно від їх расової, національної і регіональної належності (ст. 436-2 ККУ).

Як повідомляв «Главком», раніше Вороньківська територіальна громада ухвалила рішення про заборону діяльності Української православної Церкви Московського патріархату на своїй території.