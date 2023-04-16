Хто ходить досі у Московську церкву. Спостереження

В УПЦ МП дуже мало людей, які справді вірять в бога, але дуже багато людей, які вірять в попів

В УПЦ МП не вірять в Воскресіння, але вірять в «куліч» з ізюмом

Я людина не особливо віруюча. Але я люблю спостерігати за людьми.

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Таке в мене враження. В УПЦ МП дуже мало людей, які справді вірять в бога, але дуже багато людей, які вірять в попів.

Не вірять в Воскресіння, але вірять в «куліч» з ізюмом.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Не вірять ні в душу, ні в серце, але вірять в святу воду… не вірять в добро, вірять в гріхи й «наказаніє». І нема їм життя на цім святі, і в «тім» – вони не потрібні нікому…

По їхньому пришестю, в світ має явитися зло, дурість, глупота.

Це навіть не релігія, й не конфесія, це галузь психотерапії.

Зрештою, тут я упереджений…