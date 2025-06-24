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Майже тисяча суден застрягли у Перській затоці

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Майже тисяча суден застрягли у Перській затоці
Ормузька протока з'єднує Перську затоку з Аравійським морем
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Затори трапилися через масштабні збої в навігації та обмеження руху в денні години

У Перській затоці судноплавство паралізоване через глушіння GPS та денні обмеження руху. У регіоні скупчилося близько тисячі суден. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на S&P Global.

Судноплавні компанії повідомляють про безпрецедентні затори в Перській затоці через електронні перешкоди. Вони впливають на системи глобального позиціювання та комунікації.

Власники суден обмежують рух у денний час, скорочуючи звичне 24-годинне вікно до 16-18 години. «Існують не лише побоювання, що на кораблі можуть напасти, але й нагальна проблема, як вивезти нещодавні вантажі з Перської затоки», – сказав один власників застряглих танкерів.

За словами джерел з компаній, це призвело до накопичення майже 1000 суден, які чекають на транзит через Ормузьку протоку.

Ормузька протока з'єднує Перську затоку з Аравійським морем. Через протоку проходить приблизно 20 млн барелів на добу морської сирої нафти, конденсату та очищеного палива, а також майже 11 млрд кубічних футів на добу зрідженого природного газу (ЗПГ).

Керівники судноплавних компаній також повідомляють про труднощі у підтримці зв'язку з екіпажами через постійне глушіння GPS, що ускладнює навігацію та підвищує ризики зіткнень. Підвищений ризик пошкоджень також пов'язаний з наявністю морських мін, а військова напруга в регіоні змушує операторів суден дотримуватися суворих обмежень.

Затори спричинили зростання фрахтових ставок. За даними Platts, ставки VLCC на маршруті Перської затоки – Китай підскочили до 80 фунтів стерлінгів. Вона майже вдвічі перевищує показники тижневої давності. 

Танкерні брокери заявили, що в найгіршому випадку, якщо стратегічну протоку буде закрито, вантажоперевезення різко скоротяться, оскільки кілька танкерів не матимуть іншого вибору, окрім як простоювати. І навпаки, якщо протока продовжуватиме працювати нормально, то власники можуть вимагати значної премії за фрахт під приводом входу в зону бойових дій.

Ормузька протока забезпечує Ірану значний грошовий потік, оскільки країна експортує сиру нафту попри санкції США. Премії за військовий ризик на маршруті є незмінними. Додаткова премія за військовий ризик за семиденний транзит через Перську затоку залишилася практично незмінною з початку останнього конфлікту, близько $30-40 тис. за танкери LR1.

Нагадаємо, Туреччина активно розвиває сухопутні та морські логістичні маршрути для мінімізації ризиків можливого закриття Ормузької протоки. Вона є ключовою транспортною артерією для експорту нафти та газу з країн Перської затоки. 

До слова,  керівник Shell, однієї з найбільших компаній, що торгує нафтою та природним газом, попередив, що потенційне блокування Ормузької протоки Іраном може спровокувати «серйозне потрясіння» на ринку нафти.

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Теги: нафта газ санкції транзит премія блокування обмеження

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