Протести у Лос-Анджелесі. Поліцейський вистрілив у журналістку у прямому етері

У журналістку поцілив гумовою кулею поліцейський, який стояв на варті в центрі міста

Американська кореспондентка австралійського телеканалу 9News Лорен Томасі дістала поранення в ногу, висвітлюючи протести в Лос-Анджелесі (США). Як передає «Главком», про це повідомляється на сайті телеканалу.

Томасі була поранена під час прямого репортажу поблизу лінії зіткнення протестувальників із правоохоронцями біля міського центру утримання під вартою іммігрантів. Всього за кілька секунд після того, як Томасі завершила ввімкнення з австралійською студією, один з поліцейських спрямував пістолет у бік журналістки й вистрілив у неї з близької відстані.

🇺🇸 У Лос-Анджелесі під час висвітлення протестів поліцейський вистрілив гумовою кулею в австралійську кореспондентку Лорен Томасі та оператора



Стрільба потрапила на відео. pic.twitter.com/lZu3cejxzQ — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 9, 2025

Камера встигла зафіксувати, як медійниця кричить від болю після пострілу. В іншому Томасі не постраждала. Пряму трансляцію раптово перервали, щоб Томасі й оператор могли дістатися безпечного місця.

Журналістка намагалася перекричати звуки пострілів і вибухів світло-шумових гранат, коли один із протестувальників схопив камеру, в яку вона говорила. «Людям було наказано піти з цієї зони, але протестувальники відмовляються. Ми тут у безпеці. Просто шумно. Але ви бачите, наскільки турбулентна ситуація. На моїх очах поліція стріляє гумовими кулями по протестувальниках», – сказала Томасі.

Нагадаємо, місто Лос-Анджелес охоплено масовими заворушеннями, спровокованими імміграційними рейдами адміністрації Дональда Трампа. У суботу, 7 червня, сотні демонстрантів зіткнулися з федеральними агентами, що призвело до затримань та застосування сльозогінного газу та світлошумових гранат у районі Парамонт.

Адміністрація Дональда Трампа заявила про розгортання 2000 військовослужбовців Національної гвардії у відповідь на дводенні протести. Трамп підписав президентський меморандум про розгортання військ для «боротьби з беззаконням, якому дозволили поширитися», йдеться у заяві Білого дому.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив: «Колись величний американський Лос-Анджелес був захоплений і окупований нелегальними іммігрантами та злочинцями. Тепер агресивні натовпи бунтівників штурмують наших федеральних агентів, намагаючись зупинити наші операції з депортації», – йдеться у заяві президента.

Трамп наголосив, що ці «беззаконні заворушення лише зміцнюють нашу рішучість», і доручив міністру внутрішньої безпеки Крісті Ноєм, міністру оборони Піту Гегсету та генеральному прокурору Пем Бонді «у координації з усіма відповідними відомствами вжити всіх необхідних заходів для звільнення Лос-Анджелеса від вторгнення мігрантів та припинення цих заворушень».

До слова, представниця штату Каліфорнія Нанетт Барраган розкритикувала рішення Дональда Трампа щодо введення Національної гвардії в Лос-Анджелес, заявивши, що це частина «театру», спрямованого на відволікання уваги від провалів його політики.