Росія і Україна: чи стане Ватикан посередником?
Дещо свідчить про те, що за мурами Ватикану може відбутися захищений діалог між агресором і жертвою. Утім, застереження залишаються
Чи стане Ватикан майданчиком для російсько-українських мирних переговорів? Чи долучиться до них сам Папа Римський? Ознаки цього принаймні мають місце. Папа Лев XIV, обраний наступником Папи Франциска 8 травня 2025 року, сам надсилав сигнали, що вказують на готовність Ватикану до посередництва. Це враження підважила й глава уряду Італії Джорджа Мелоні.
Пізно ввечері 20 травня Мелоні повідомила у соцмережі X, що «провела телефонну розмову зі Святішим Отцем про наступні кроки, які необхідно зробити для досягнення справедливого і тривалого миру в Україні». Президент США Дональд Трамп та деякі глави європейських держав і урядів попросили її «перевірити готовність Святого Престолу" організувати такі переговори. Папа Лев XIV підтвердив готовність сприяти переговорам між сторонами конфлікту у Ватикані.
«... мир без зброї ...»
Власне, цю перспективу окреслив і сам Лев, коли ввечері 8 травня вийшов на лоджію базиліки Святого Петра як новий Папа і почав свою промову зі слова «мир», повторюючи перші слова воскреслого Ісуса, згадані в Біблії. Жоден інший термін не з'являвся в першій промові 267-го Папи частіше, ніж «мир». Лев намалював картину «миру без зброї і такого, що роззброюється». Відтоді журналісти сперечаються, наскільки духовно відсторонено або наскільки конкретно глобально-політично це малося на увазі.
Потім під час святкової меси навколо його інтронізації Лео подавав подальші сигнали. Перша його офіційна аудієнція була з Володимиром Зеленським та його дружиною. Український президент уже напередодні був серед перших, хто привітав Лева телефоном після виборів Папи. Після інтронізації Лев – перший Папа, який народився у США, – також прийняв віцепрезидента США Джей Ді Венса та державного секретаря Марко Рубіо. Обох католицьких політиків супроводжували їхні дружини.
Офіційний відеозвіт Ватикану про зустріч Лео і Венса свідчить, як американський політик передає Папі великий конверт – привітання від президента США Дональда Трампа. Сама розмова з американськими політиками була присвячена й українському питанню.
Це надзвичайно прикметно, оскільки Папа Франциск, який помер 21 квітня цього року, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року довго не викривав і не називав своїм іменем агресора. Тривалий час він лише нарікав на страждання населення з обох боків, і за те, що він згадував тільки жертв, а не злочинців, наражався на критику.
Франциск і людина з КДБ
Відчувалося, що Франциск не хотів втрачати контакт з патріархом російської православної церкви Кирилом – колишнім співробітником КДБ і близькою довіреною особою президента РФ Володимира Путіна. Утім, після смерті 88-річного Франциска Зеленський з вдячністю і повагою дав зрозуміти, що Ватикан неодноразово організовував без особливого розголосу обміни полоненими між конфліктуючими сторонами, а також підтримував повернення українських дітей, викрадених Росією.
Після невдалих спроб Трампа переконати Путіна поступитися політики тепер звертають свою увагу на Рим. Але чи можливо це взагалі – дипломатично, логістично, з точки зору безпеки?
Апарат Ватикану, так звана Курія, останніми тижнями організувала і провела два заходи світового значення з тризначним числом державних гостей. Світлина Трампа і Зеленського, які сидять на двох простих стільцях у бічній каплиці базиліки Святого Петра в кулуарах похоронної церемонії Франциска, швидко стала культовою.
Все, що стосується питань безпеки і виходить за рамки відповідальності 120 охоронців папської гвардії, завжди бере на себе італійська держава. За словами прем'єр-міністерки Мелоні, її країна «готова зробити свій внесок у сприяння контактам і роботу заради миру».
З лютого 2022 року Франциск кілька разів відправляв одного зі своїх найдовіреніших кардиналів, нинішнього голову Італійської єпископської конференції Маттео Марію Дзуппі до Москви і Києва як (тоді безуспішного) посередника. Один раз він попрямував також до Пекіна і Вашингтона. А в останні тижні каденції Франциска інший кардинал відвідував кризові регіони України.
Протягом кількох тижнів?
Якщо обидві сторони будуть готові, зазначають інсайдери, спроба посередництва може розпочатися у Ватикані протягом трьох-чотирьох тижнів. Водночас зрозуміло, що на конкретних перемовинах Папа не буде присутній постійно. Йдеться про діалог на робочому рівні. До речі, президент Росії Володимир Путін востаннє відвідував Ватикан для переговорів у червні 2019 року.
Беньямін Дальке (Benjamin Dahlke), католицький теолог з Університету Айхштетта і один з найкращих церковних експертів з питань США в Німеччині, «обережно» ставиться до такого посередництва Ватикану між Росією і Україною. Під час своєї передвиборної кампанії президент Трамп заявляв, що вирішить питання війни РФ проти України «протягом одного дня».
«Це не спрацювало», – нагадав Дальке у розмові з DW і наголосив, що Трамп «насправді не знає, що робити» і хоче «залучити нового гравця у вигляді Ватикану, щоб домогтися нового руху».
Тим часом Штефан Мюкль (Stefan Mückl), експерт з церковного права, який викладає в римському університеті Opus Dei, наголошує на важливості нейтральної ролі Ватикану.
«Папа Лев дотримуватиметься послідовної лінії Святого Престолу, а саме суворого нейтралітету, не виявляючи жодних можливих внутрішніх уподобань», – сказав він у розмові з кельнською радіостанцією Domradio.
Більш скептично висловилася Реґіна Ельснер (Regina Elsner), експертка з питань східних церков, яка викладає у Мюнстері. За її словами, є шанси, що католицький центр разом з Італією будуть прийняті як нейтральний переговорний майданчик, однак Папа Франциск за останні кілька років свого понтифікату втратив багато довіри з українського боку через своє прихильне ставлення до Москви.
Ті й, як стало відомо 23 травня ЗМІ, Путін не хоче їхати до Ватикану на перемовини з Україною.
Головний дипломат Папи
Кожне слово, яке Папа Лев зараз вимовляє на публіці, пильно вивчається в усьому світі – особливо щодо конфлікту в Східній Європі. Можливо, його «міністр закордонних справ», архиєпископ Пол Галлахер, який служить Ватикану вже 40 років і добрий десяток років відповідає за відносини з державами, дуже оперативно подорожує або проводить переговори, які не афішуються або майже не афішуються.
Минулими вихідними одним зі співрозмовників Галлахера був держсекретар США Рубіо. Як повідомляють американські ЗМІ, політик висловив вдячність за готовність Ватикану відігравати «конструктивну і позитивну роль».
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