Росія і Україна: чи стане Ватикан посередником?

Дещо свідчить про те, що за мурами Ватикану може відбутися захищений діалог між агресором і жертвою. Утім, застереження залишаються

Чи стане Ватикан майданчиком для російсько-українських мирних переговорів? Чи долучиться до них сам Папа Римський? Ознаки цього принаймні мають місце. Папа Лев XIV, обраний наступником Папи Франциска 8 травня 2025 року, сам надсилав сигнали, що вказують на готовність Ватикану до посередництва. Це враження підважила й глава уряду Італії Джорджа Мелоні.

Пізно ввечері 20 травня Мелоні повідомила у соцмережі X, що «провела телефонну розмову зі Святішим Отцем про наступні кроки, які необхідно зробити для досягнення справедливого і тривалого миру в Україні». Президент США Дональд Трамп та деякі глави європейських держав і урядів попросили її «перевірити готовність Святого Престолу" організувати такі переговори. Папа Лев XIV підтвердив готовність сприяти переговорам між сторонами конфлікту у Ватикані.

«... мир без зброї ...»

Власне, цю перспективу окреслив і сам Лев, коли ввечері 8 травня вийшов на лоджію базиліки Святого Петра як новий Папа і почав свою промову зі слова «мир», повторюючи перші слова воскреслого Ісуса, згадані в Біблії. Жоден інший термін не з'являвся в першій промові 267-го Папи частіше, ніж «мир». Лев намалював картину «миру без зброї і такого, що роззброюється». Відтоді журналісти сперечаються, наскільки духовно відсторонено або наскільки конкретно глобально-політично це малося на увазі.

Потім під час святкової меси навколо його інтронізації Лео подавав подальші сигнали. Перша його офіційна аудієнція була з Володимиром Зеленським та його дружиною. Український президент уже напередодні був серед перших, хто привітав Лева телефоном після виборів Папи. Після інтронізації Лев – перший Папа, який народився у США, – також прийняв віцепрезидента США Джей Ді Венса та державного секретаря Марко Рубіо. Обох католицьких політиків супроводжували їхні дружини.

Ватикан фото: Rossi/ Bildagentur-online/picture alliance

Офіційний відеозвіт Ватикану про зустріч Лео і Венса свідчить, як американський політик передає Папі великий конверт – привітання від президента США Дональда Трампа. Сама розмова з американськими політиками була присвячена й українському питанню.

Це надзвичайно прикметно, оскільки Папа Франциск, який помер 21 квітня цього року, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року довго не викривав і не називав своїм іменем агресора. Тривалий час він лише нарікав на страждання населення з обох боків, і за те, що він згадував тільки жертв, а не злочинців, наражався на критику.

Франциск і людина з КДБ

Відчувалося, що Франциск не хотів втрачати контакт з патріархом російської православної церкви Кирилом – колишнім співробітником КДБ і близькою довіреною особою президента РФ Володимира Путіна. Утім, після смерті 88-річного Франциска Зеленський з вдячністю і повагою дав зрозуміти, що Ватикан неодноразово організовував без особливого розголосу обміни полоненими між конфліктуючими сторонами, а також підтримував повернення українських дітей, викрадених Росією.

Після невдалих спроб Трампа переконати Путіна поступитися політики тепер звертають свою увагу на Рим. Але чи можливо це взагалі – дипломатично, логістично, з точки зору безпеки?

Апарат Ватикану, так звана Курія, останніми тижнями організувала і провела два заходи світового значення з тризначним числом державних гостей. Світлина Трампа і Зеленського, які сидять на двох простих стільцях у бічній каплиці базиліки Святого Петра в кулуарах похоронної церемонії Франциска, швидко стала культовою.

26 квітня 2025 року: Володимир Зеленський (п) та Дональд Трамп у Соборі Святого Петра у Ватикані фото: Reuters

Все, що стосується питань безпеки і виходить за рамки відповідальності 120 охоронців папської гвардії, завжди бере на себе італійська держава. За словами прем'єр-міністерки Мелоні, її країна «готова зробити свій внесок у сприяння контактам і роботу заради миру».

З лютого 2022 року Франциск кілька разів відправляв одного зі своїх найдовіреніших кардиналів, нинішнього голову Італійської єпископської конференції Маттео Марію Дзуппі до Москви і Києва як (тоді безуспішного) посередника. Один раз він попрямував також до Пекіна і Вашингтона. А в останні тижні каденції Франциска інший кардинал відвідував кризові регіони України.

Протягом кількох тижнів?

Якщо обидві сторони будуть готові, зазначають інсайдери, спроба посередництва може розпочатися у Ватикані протягом трьох-чотирьох тижнів. Водночас зрозуміло, що на конкретних перемовинах Папа не буде присутній постійно. Йдеться про діалог на робочому рівні. До речі, президент Росії Володимир Путін востаннє відвідував Ватикан для переговорів у червні 2019 року.

Беньямін Дальке (Benjamin Dahlke), католицький теолог з Університету Айхштетта і один з найкращих церковних експертів з питань США в Німеччині, «обережно» ставиться до такого посередництва Ватикану між Росією і Україною. Під час своєї передвиборної кампанії президент Трамп заявляв, що вирішить питання війни РФ проти України «протягом одного дня».

«Це не спрацювало», – нагадав Дальке у розмові з DW і наголосив, що Трамп «насправді не знає, що робити» і хоче «залучити нового гравця у вигляді Ватикану, щоб домогтися нового руху».

Тим часом Штефан Мюкль (Stefan Mückl), експерт з церковного права, який викладає в римському університеті Opus Dei, наголошує на важливості нейтральної ролі Ватикану.

«Папа Лев дотримуватиметься послідовної лінії Святого Престолу, а саме суворого нейтралітету, не виявляючи жодних можливих внутрішніх уподобань», – сказав він у розмові з кельнською радіостанцією Domradio.

Більш скептично висловилася Реґіна Ельснер (Regina Elsner), експертка з питань східних церков, яка викладає у Мюнстері. За її словами, є шанси, що католицький центр разом з Італією будуть прийняті як нейтральний переговорний майданчик, однак Папа Франциск за останні кілька років свого понтифікату втратив багато довіри з українського боку через своє прихильне ставлення до Москви.

Ті й, як стало відомо 23 травня ЗМІ, Путін не хоче їхати до Ватикану на перемовини з Україною.

Головний дипломат Папи

Кожне слово, яке Папа Лев зараз вимовляє на публіці, пильно вивчається в усьому світі – особливо щодо конфлікту в Східній Європі. Можливо, його «міністр закордонних справ», архиєпископ Пол Галлахер, який служить Ватикану вже 40 років і добрий десяток років відповідає за відносини з державами, дуже оперативно подорожує або проводить переговори, які не афішуються або майже не афішуються.

Архиєпископ Пол Галлахер – «міністр закордонних справ» Ватикану фото: IPA/Catholic Press Photo/picture alliance

Минулими вихідними одним зі співрозмовників Галлахера був держсекретар США Рубіо. Як повідомляють американські ЗМІ, політик висловив вдячність за готовність Ватикану відігравати «конструктивну і позитивну роль».

Крістоф Штрак