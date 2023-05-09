Головна Думки вголос Вадим Денисенко
search button user button menu button
Вадим Денисенко Журналіст, бізнесмен, народний депутат України, безпартійний (у виборчому списку партії «Блок Петра Порошенка» 2014 року під № 45)

Сьогодні – нарешті останній день СРСР

glavcom.ua
Міф про велику спільну перемогу радянського народу нарешті помер
фото з відкритих джерел

Путін найбільше в цьому житті боїться приниження. Це 9 травня трохи вкоротить йому віку

Зараз ми ще не можемо до кінця оцінити символічної глибини цього 9 травня.

І вона (символіка) полягає не лише в тому, що «могутня» російська імперія змушена просити президентів країн, які є головним джерелом гастарбайтерів, приїхати в Москву, щоб Україна не обстрілювала Красну площу.

І навіть не в тому, що Путіну нічого сказати ні росіянам, ні світу. Що б він не сказав – буде смішним і вторинним.

Це 9 травня – кінець останнього міфу СРСР, міфу про велику спільну перемогу радянського народу. Саме 9.05.2023 цей міф помер. Він помирав довго. Але навіть після того, як Путін визнав васалітет Китаю під час візиту Сі до Москви, цей міф був ще живим. А от сьогодні він вмер.

Чому саме сьогодні? Бо від сьогодні цей міф перестав обʼєднувати будь-кого за межами Росії. Звичайно, деякий час ми ще будемо бачити агонію цього міфу. Але нова дата дня Перемоги вже не буде 9.05. Ніколи.

Якщо коротко підсумувати – сьогодні, саме сьогодні, останній день СРСР. На жаль не путінської Росії. Але це теж не за горами.

І наостанок. Вчора, коли я читав про візити центральноазіатських лідерів до Москви, то подумав: злобний карлик ніколи не зможе їм пробачити цього приниження (кошмарний сон роспатріота – узбек (киргиз, казах, вірменин) врятував Москву. А потім я зрозумів: карлик може тільки злитися. Він нічого їм не зможе зробити. Взагалі нічого. Тому він буде улесливим і перелякано-приниженим.

У мене є теорія: Путін найбільше в цьому житті боїться приниження. Сподіваюся, це 9 травня трохи вкоротить йому віку. Психосоматику ніхто не відміняв.

Читайте також:
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: війна росія СРСР путін

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Суд у Берліні не дозволив використання прапорів країни-агресора
Суд Берліна ухвалив остаточне рішення стосовно російського прапора на 9 травня
Сьогодні, 07:16
Орбан заявив, що частину України можна вважати стародавньою угорською землею
Прем'єр Угорщини викликав скандал своєю заявою про Закарпаття
6 травня, 10:37
Ворог бив по житлових будинках
Окупанти накрили масованим вогнем Запорізьку область: фото наслідків
6 травня, 09:03
Українські військові оптимістично налаштовані та вмотивовані звільняти окуповані території
Україна не готова до контрнаступу: The Times назвала головні проблеми ЗСУ
30 квiтня, 15:58
Фахівці дійшли висновку, що аналітики Amnesty International недостатньо обґрунтували свій звіт
Експерти засудили скандальний звіт Amnesty International щодо українських військових – Tne New York Times
28 квiтня, 15:44
Вибух стався в мелітопольському ДЕПО
«Бавовна» в Мелітополі: у повітря злетів тепловоз із кадировцями
22 квiтня, 12:58
Очільник української розвідки Кирило Буданов
Росія заявила, що заочно заарештувала Буданова
21 квiтня, 15:20
Російська пропаганда не думає зупинятись
Як російська пропаганда діє в медійному просторі Глобального Півдня
19 квiтня, 13:15
Наразі проведено розбір 107 т зруйнованих будівельних конструкцій
Ракетний удар по Слов’янську: вже відомо про 11 загиблих, під завалами ще перебувають люди (фото)
16 квiтня, 09:35

Вадим Денисенко

Сьогодні – нарешті останній день СРСР
Сьогодні – нарешті останній день СРСР
Кадиров замість Пригожина під Бахмутом. Що насправді відбувається?
Кадиров замість Пригожина під Бахмутом. Що насправді відбувається?
Пригожин розпочав президентську кампанію?
Пригожин розпочав президентську кампанію?
Удар по Кремлю. Якою буде відповідь Москви?
Удар по Кремлю. Якою буде відповідь Москви?
Миротворча місія Папи Римського. Що потрібно про це знати
Миротворча місія Папи Римського. Що потрібно про це знати
Розмова Зеленського та Сі. Нас чекає довга гра
Розмова Зеленського та Сі. Нас чекає довга гра

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
19K
Міноборони показало, як сили ППО вночі збивали дрони над Києвом (відео)
14K
Путін цинічно привітав лідерів декількох країн із «перемогою над нацизмом»
13K
Президент Сербії анонсував антиукраїнську провокацію на засіданні Ради Європи
11K
Чи буде відключення світла з 15 травня: роз’яснення «Укренерго»
9975
Кардіолога відомої клініки, де лікувалися українські політики, затримано за вбивство пацієнтів
9636
Один танк і поспішна промова Путіна: як пройшов парад у Москві (фото, відео)

Новини

Нічний терор 9 травня: рашисти випустили по Україні 25 ракет
Сьогодні, 07:36
Війна Росії проти України змусила трансатлантичний альянс працювати разом – Боррель
7 травня, 17:02
У NASA пояснили, навіщо планують запустити чотири малі супутники
7 травня, 16:52
Компанія Twitter визнала недолік однієї зі своїх популярних функцій
7 травня, 16:20
Туреччина відмовилася передати Україні системи С-400
7 травня, 16:06
Знищили 22 безпілотники: РФ продовжує інформувати про «дивовижні перемоги» окупантів
7 травня, 15:57

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту