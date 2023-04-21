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Росія заявила, що заочно заарештувала Буданова

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Росія заявила, що заочно заарештувала Буданова
Очільник української розвідки Кирило Буданов
фото з відкритих джерел

ФСБ завела на Буданова завели справу «про тероризм»

Лефортівський районний суд Москви заочно заарештував начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова. Про це повідомляє російське видання «Настоящее время».

Зазначається, що ФСБ РФ звинувачує Буданова в організації терористичної спільноти, незаконному обігу зброї та тероризмі (ч. 1 ст. 205.4, ч. 1 ст. 30 та п. «а» ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст.222, ч. 3 ст.222.1 КК РФ).

Жодних інших подробиць наразі не повідомляється.

Нагадаємо, раніше Буданов спрогнозував крах російської економіки.

Також він повідомив, який ракетний запас у росіян.

Нещодавно головний український розвідник повідомив, що війна в Україні закінчиться в дуже близькому майбутньому.

До слова, триває 422-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник ціною великих втрат основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом минулої доби на них відбито понад 60 атак противника. Найзапекліші бої ведуться за місто Бахмут.

Теги: розвідка Кирило Буданов ФСБ росія

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