Ракетний удар по Слов’янську: вже відомо про 11 загиблих, під завалами ще перебувають люди (фото)

Під завалами багатоповерхівки у Слов’янську можуть перебувати ще четверо осіб

Станом на 08:00 16 квітня на місці зруйнованого внаслідок обстрілу п'ятиповерхового будинку у Слов’янську на Донеччині тривають аварійно-рятувальні роботи. Про це повідомляє пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

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За інформацією Національної поліції під завалами можуть перебувати ще четверо осіб.

Наразі проведено розбір 107 т зруйнованих будівельних конструкцій, роботи тривають.

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Загалом в результаті масованого ворожого удару 11 людей загинуло, 22 дістали поранення.

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Всього до проведення робіт залучено 43 особи та дев'ять одиниць техніки, з них від ДСНС залучено 32 чоловіки особового складу та вісім одиниць техніки.

Нагадаємо, Слов'янськ Донецької області 14 квітня потрапив під потужний російський обстріл. Серед жертв – дворічна дитина.

Унаслідок удару пошкоджено п’ять багатоповерхівок, п’ять приватних будинків, школу, базу відпочинку, адмінбудівлю, крамницю, господарський центр і 12 автомобілів.