8 і 9 травня. День пам’яті та примирення проти «побєдобєсія»

У Росії відзначають салютами те, що втратили мільйони людей на війні

8 травня у День пам’яті та примирення вшановують людей, які віддали життя у боротьбі з нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років.

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Гасло «Ніколи знову» змушує осмислювати втрати, яких зазнало людство через нацизм і рашизм. У Росії ніколи не було Дня пам’яті та примирення, зате тут 9 травня було «побєдобєсіє». І це «побєдобєсіє» активно поширювали через місцеву владу на сході та півдні України, що фіксував Рух «Чесно». І саме там, де насаджувалася така низькоякісна культура, зараз іде боротьба з ворогом.

До «побєдобєсія» росіяни долучені змалечку.

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Так формується нове покоління держави-терориста. Дітей садять у танчики і під «можем павтаріть» возять вулицями Фото з відкритих джерел

У журналі «Перець» так висміювали «побєдобєсіє», але це була гіперболізована карикатура.

Мрія кожної російської матері – виростити гарматне м'ясо для Путіна? Карикатура журналу «Перець»

Зараз же це – сувора реальність Росії.

Російські діти ридма ридають у саморобному танку, зате батьку дуже весело Фото з відкритих джерел

У цій державі громадяни відзначають салютами те, що втратили мільйони людей на війні.

В Україні плакати і графіті про 8 і 9 травня давно стали частиною інформаційного спротиву, зразки якого Рух «Чесно» зібрав у однойменній виставці.

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Ще одна робота вище згаданого художника Нікіти Тітова демонструє, що нацистська Німеччина та комуністичний СРСР є одним і тим самим, а не протиборчими силами добра та зла, як це подають підручники російські підручники історії малюнок: Нікіта Тітов

Окрім гасла «Ніколи знову» після початку російсько-української війни з’явилося ще одне: «Пам’ятаємо – перемагаємо». Український інститут національної пам’яті наголошує, що українці «перемогли нацизм –переможуть і рашизм».

Українці викидають символи рашизму і нацизму на смітник історії

І як би не хотіла політична еліта Росії застрягнути у часі, зміни все одно відбуваються. Цього року у Росії не буде традиційної акції «безсмертний полк». Там це пояснюють «безпековими питаннями», але британська розвідка наголошує, що влада РФ насправді боїться протестів. Саме тому ці акції «побєдобєсія» пройшли у Лівані, Тунісі та Китаї.

Росія не може розраховувати на урочисту щорічну акцію. За останній рік і кілька місяців війни армія, яка вважала себе другою армією світу, втратила майже дві сотні тисяч бійців. Це вже далеко не полк. А розбита техніка окупантів стоїть у низці міст нашої країни та країнах-партнерах Європи. Та ж техніка, якій пощастило вирватися з поля бою, везе у «багату» Росію пральні машини та унітази.

Парад перемоги Путіна очима карикатуриста Єлко

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну багато світових та українських художників почали порівнювати Володимира Путіна з Адольфом Гітлером.

У Гданську художник Петро Яворський зобразив президента РФ у компанії кривавих диктаторів 20-го століття Фото з відкритих джерел

У Дніпрі Путін зображений схожим на Гітлера, у стилістиці мультфільму «Мисливці на привидів», адже українці – «Мисливці на Путлера» Фото з відкритих джерел

Чергове графіті, де Путіну прималювали вусики та чубчик Гітлера і побажали швидше повторити його долю у своєму бункері Фото з відкритих джерел

Ось такий дорожній знак стоїть у Моталі, Швейцарія. Диктатори гуляють за ручку Фото з відкритих джерел

За ручки тримаються не лише диктатори, але й диктаторські режими, наприклад, на картині художниці Анни Данчишин

Нагадаємо, раніше Рух «Чесно» дослідив, як митці використовують образ Тараса Шевченка, щоби вести у бій наших військових та піднімати бойовий дух.

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Окрім марок та листівок, інформаційний спротив, як уже писав Рух «Чесно», проявив себе на бордах, муралах і графіті. Вуличну виставку можна буде переглянути з 14 квітня у Хмельницькому.

В онлайн-музеї агітації також працює виставка «Проросійська партіє, йди нах*й!». Тут зібрано експонати агітації та пропаганди проросійських партій, які вже заборонені в Україні у судовому порядку.

Анастасія Дорогіна, Рух «Чесно»