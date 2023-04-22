«Бавовна» в Мелітополі: у повітря злетів тепловоз із кадировцями

Партизани передали «полум'яний привіт» окупантам

Потужний вибух, який вранці 22 квітня чули мешканці Мелітополя, прогримів у районі ДЕПО. Про це повідомляє «РІА Мелітополь».

Будь ласка, читайте текст після реклами

За даними видання, партизани передали «полум'яний привіт» окупантам.

Одразу після «бавовни» мешканці вулиць північної частини міста спостерігали в районі ДЕПО чорний стовп диму. Від потужного вибуху люди тремтіли навіть рами на вікнах. Містом промчали з сиренами автомобілі швидкої допомоги, поліція, пожежна.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Зі своїх джерел «РІА Мелітополь» стало відомо, що в районі ДЕПО підірвали тепловоз із кадировцями», – йдеться в повідомленні.

Точну кількість втрат окупанти приховують.

Нагадаємо, вранці 22 квітня жителі Мелітополя повідомили про глухий одиночний вибух, який було чути в північних районах міста.

14 квітня в Мелітополі також пролунав потужний вибух. Це був третій вибух за добу. Попередньо, «бавовна» сталася в районі залізниці.

Будь ласка, читайте текст після реклами

13 квітня в місті теж не було спокійно – місцеві чули щонайменше два вибухи, а також стрілянину в північній частині населеного пункту. Перша «бавовна» трапилася близько 11:40 у центрі міста, загарбники відзвітували, що працювала їхня ППО (версії того, що саме збили, відрізняються). Другий вибух пролунав приблизно о 21:00 у районі аеродрому, де російські військові влаштували свою базу. Там чули і звуки стрілянини.

21 квітня у Мелітополі російські загарбники не впорались з керуванням і перекинули установку протиповітряної оборони на одній з вулиць міста.