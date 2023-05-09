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Суд Берліна ухвалив остаточне рішення стосовно російського прапора на 9 травня

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Суд Берліна ухвалив остаточне рішення стосовно російського прапора на 9 травня
Суд у Берліні не дозволив використання прапорів країни-агресора
фото: www.tagesschau.de

Суд у столиці Німеччини скасував дозвіл на демонстрацію російських прапорів та символів 8 та 9 травня, а от українську символіку та прапори демонструвати та вивішувати можна

Вищий адміністративний суд Берліна скасував дозвіл демонструвати російські прапори та символи на заходах 8 та 9 травня. Про це повідомляє видання Tagesschau.

У Берліні заборонено вивішувати російські прапори на пам'ятних заходах у пам'ять про закінчення Другої світової війни. Вищий адміністративний суд скасував рішення суду нижчої інстанції та погодився з поліцією. У вівторок на пам'ятних заходах з нагоди закінчення Другої світової війни в Берліні заборонено вивішувати російські прапори.

Видання пише, що вищий адміністративний суд Берліна ухвалив таке рішення в понеділок. Суд постановив також заборонити демонстрацію та носіння прапора СРСР, а також георгіївських стрічок і георгіївських прапорів. Рішення оскарженню не підлягає.

Раніше 5 травня поліція Берліна запровадила тимчасову заборону використання прапорів Росії та України біля радянських меморіалів у Трептів-парку, Тіргартені та парку Шенхольцер-Хайд. При цьому повідомлялося, що обмеження не поширюватимуться на ветеранів Другої світової війни та дипломатів. 7 травня адміністративний суд Берліна скасував заборону поліції. Уточнювалося, що дозвіл стосується зокрема заходу, який планується провести 9 травня на вулиці 17 червня. Поліція оскаржила це рішення.

Цікаво, що згідно із рішенням суду, українські прапори можуть бути вивішені. Українська організація успішно захистилася в адміністративному суді від відповідної заборони берлінської поліції, а та оскаружвати рішення не стала. 

Триває 439-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом цієї доби противник завдав 11 ракетних, 59 авіаційних ударів та здійснив 76 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Постраждали мирні мешканці, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Теги: росія суд Німеччина прапор Україна поліція Берлін інфраструктура перемога

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