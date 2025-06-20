Пошуки тривали чотири дні. В Ізраїлі рятувальники дістали з-під завалів тіло українки

В Ізраїлі загинула Марія Пешкурьова і її семирічна дочка Настя

Родина перебувала в Ізраїлі з грудня 2022 року, вони приїхали на лікування семирічної дівчинки, яка хворіла на рак крові

Ввечері 19 червня в ізраїльському місті Бат-Ям з-під завалів будинку у який влучила іранська ракета, дістали тіло 31-річної українки, яка разом зі своєю родиною загинула 15 червня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «9 канал».

Зазначається, що пошуки Марії Пешкурьової тривали понад чотири дні. Рятувальники працювали на місці "прильоту" практично цілодобово. Тіло Марії вдалося витягти лише 19 червня.

У цей день також загинули родичі Марії:

семирічна дочка Настя Бурик, яка останні три роки лікувалася в Ізраїлі від онкологічного захворювання;

мама Марії – 60-річна Олена Пешкурова;

племінники Марії, Костя та Ілля.

Родина жила в будинку, в який влучила ракета 15 червня, лише декілька місяців.

Чоловік Марії, Артем Бурик, з 2022 року служить у десантно-штурмовій бригаді ЗСУ, тому не був разом із сім'єю.

Нагадаємо, що протягом 48 годин після початку нового загострення на Близькому Сході Ізраїль заявив, що забезпечив собі перевагу в повітрі над західною частиною Ірану, включно з Тегераном. Це досягнення, яке гігантські російські військово-повітряні сили не змогли реалізувати за 3,5 роки повномасштабної війни проти України.

Як повідомлялося, офіційні особи США та Ізраїлю заявляють, що «конфлікт з Іраном триватиме тижні, а не дні». Дехто каже, що операція має неявне схвалення Білого дому, а ізраїльський чиновник заявив, що президент США згоден з тижневими термінами.

Президент Ірану Масуд Пезешкіан заявив, що єдиний шлях до закінчення ірано-ізраїльського конфлікту лежить через безперечне припинення вогню з боку єврейської держави.