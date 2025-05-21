«Київтеплоенерго» назвало рекордсменів-боржників за опалення та гарячу воду

Серед боржників є власники елітного житла або кількох квартир, чий матеріальний стан дозволяє оплачувати послуги

Загальна заборгованість мешканців Києва за послуги опалення та гарячого водопостачання перевищила 7 млрд грн. «Київтеплоенерго» планує застосовувати санкції, такі як пеня, додаткові нарахування та судові позови, до системних боржників, які ігнорують оплату та не використовують механізми реструктуризації. Про це повідомив директор структурного підрозділу «Енергозбут» КП «Київтеплоенерго» Костянтин Лопатін, інформує «Главком».

За його словами, більшість киян регулярно сплачують комунальні послуги, але системні боржники продовжують накопичувати значні суми. Це відбувається на тлі дефіциту власних коштів підприємств теплокомуненерго, оскільки тарифи на тепло не змінювалися шість років і наразі на 45-50% нижчі за реальну вартість послуг.

«Київтеплоенерго» змушене звертатися до суду для стягнення боргів з тих, хто роками ігнорує платіжки. Серед таких боржників є власники елітного житла або кількох квартир, чий матеріальний стан дозволяє оплачувати послуги.

На початок травня у Києві зафіксовано два рекордні борги:

Власники квартири площею 175 кв. м на просп. Володимира Івасюка, 24, накопичили борг понад 310 тис. грн. З урахуванням штрафних санкцій у розмірі 48 тис. грн, загальна сума до сплати становить майже 360 тис. грн.

Власники помешкання площею 171 кв. м на Дніпровській набережній, 14-Б, винні підприємству 330 тис. грн. Зі штрафними санкціями понад 50 тис. грн, загальна сума перевищує 380 тис. грн.

У таких випадках комунальне підприємство одразу передає справи до суду. При примусовому виконанні рішення суду боржник додатково сплачує виконавчий збір – 10% від загальної суми заборгованості. Загалом, у разі примусового стягнення, переплата може сягати 25% від суми боргу. Також можливий арешт майна та банківських рахунків.

Нагадаємо, частковий мораторій на підвищення комунальних тарифів буде скасований через проблеми в енергетиці. Як зазначає Нацбанк, з 2026 року може відбутися поступове приведення тарифів до економічно обґрунтованих рівнів. Невизначеність із термінами та величиною коригування енергетичних тарифів є суттєвим ризиком для прогнозу інфляції. Подальше відтермінування рішень щодо їх підвищення зумовить нижчу інфляцію, але накопичуватиме дисбаланси, а ціновий тиск лише відкладатиметься на майбутнє.

До слова, компанія «Нафтогаз України» продовжить постачати газ для українців за незмінною ціною – 7,96 грн за кубометр. Вартість буде актуальною до 30 квітня 2026 року.