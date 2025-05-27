На Чернігівщині чоловік у будівлі ТЦК побив та порізав військовослужбовця

Чоловікові загрожує від трьох до п'яти років позбавлення волі

На Чернігівщині правоохоронці затримали зловмисника, який напав на військовослужбовця та завдав йому тілесні ушкодження. Про це повімляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Нацполіції області.

«25 травня до поліції надійшло повідомлення про те, що в приміщенні Прилуцького ТЦК та СП чоловік, доставлений для перевірки документів, здійснив напад на військового та завдав йому тілесні ушкодження, зокрема ножове поранення передпліччя», – йдеться в повідомленні.

Зловмисника затримали на місці.

Відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 350 Кримінального кодексу України (умисне нанесення побоїв або заподіяння легкого чи середньої тяжкості тілесного ушкодження службовій особі).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, у Черкасах затримано двох чоловіків, які нанесли тілесні ушкодження захиснику Донецького аеропорту під час здійснення ним оповіщення військовозобов’язаних. Інцидент стався 7 травня, коли представники Черкаського ТЦК та СП зупинили двох чоловіків для перевірки військово-облікових документів. За даними ТЦК, один із зупинених почав поводитися неадекватно, і його словесна агресія разом з іншим чоловіком переросла у напад на службову особу.

Раніше у місті Новий Розділ на Львівщині невідомі особи побили військовослужбовця Стрийського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Наразі потерпілий перебуває у медичному закладі.

Як повідомлялося, у Вінниці спалахнула будівля територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Причиною займання стало коротке замикання електромережі. Загоряння виникло о 7:30, а вже о 8:10 її загасили рятувальники. Площа загоряння становила 6 кв.м

До слова, у Харкові під час перевірки документів працівник ТЦК вдарив хлопця кулаком в живіт. Харківський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки прокоментував інцидент. Там стверджують, що конфлікт виник «унаслідок провокаційних дій з боку громадянина».