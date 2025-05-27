Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

На Чернігівщині чоловік у будівлі ТЦК побив та порізав військовослужбовця

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
google social img telegram social img facebook social img
На Чернігівщині чоловік у будівлі ТЦК побив та порізав військовослужбовця
Зловмисника затримали на місці
фото: Нацполіція

Чоловікові загрожує від трьох до п'яти років позбавлення волі 

На Чернігівщині правоохоронці затримали зловмисника, який напав на військовослужбовця та завдав йому тілесні ушкодження. Про це повімляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Нацполіції області.

«25 травня до поліції надійшло повідомлення про те, що в приміщенні Прилуцького ТЦК та СП чоловік, доставлений для перевірки документів, здійснив напад на військового та завдав йому тілесні ушкодження, зокрема ножове поранення передпліччя», – йдеться в повідомленні.

Зловмисника затримали на місці.

Відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 350 Кримінального кодексу України (умисне нанесення побоїв або заподіяння легкого чи середньої тяжкості тілесного ушкодження службовій особі).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, у Черкасах затримано двох чоловіків, які нанесли тілесні ушкодження захиснику Донецького аеропорту під час здійснення ним оповіщення військовозобов’язаних. Інцидент стався 7 травня, коли представники Черкаського ТЦК та СП зупинили двох чоловіків для перевірки військово-облікових документів. За даними ТЦК, один із зупинених почав поводитися неадекватно, і його словесна агресія разом з іншим чоловіком переросла у напад на службову особу.

Раніше у місті Новий Розділ на Львівщині невідомі особи побили військовослужбовця Стрийського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Наразі потерпілий перебуває у медичному закладі.

Як повідомлялося, у Вінниці спалахнула будівля територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Причиною займання стало коротке замикання електромережі. Загоряння виникло о 7:30, а вже о 8:10 її загасили рятувальники. Площа загоряння становила 6 кв.м

До слова, у Харкові під час перевірки документів працівник ТЦК вдарив хлопця кулаком в живіт. Харківський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки прокоментував інцидент. Там стверджують, що конфлікт виник «унаслідок провокаційних дій з боку громадянина».

Читайте також:

Теги: ТЦК війна військомат військові поліція поранення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Молодики пошкодили автівку військових
У Кременчуці група чоловіків напала з травматичним пістолетом на співробітників ТЦК
Вчора, 14:41
У Вінниці горіла будівля ТЦК: відео (оновлено)
У Вінниці горіла будівля ТЦК: відео (оновлено)
Вчора, 09:57
За даними ТЦК, один із зупинених почав поводитися неадекватно, і його словесна агресія разом з іншим чоловіком переросла у напад на службову особу
У Черкасах двоє чоловіків побили «кіборга», який служить в ТЦК
24 травня, 13:29
На військового ТЦК напали невідомі
На Львівщині невідомі побили ветерана, який служить в ТЦК
22 травня, 15:38
12 травня на території військкомату загинув 39-річний цивільний
Цивільний загинув у харківському ТЦК: керівників відсторонено від роботи
19 травня, 04:49
У ТЦК з’ясовують обставини й шукають тих, хто саме з військовослужбовців може бути причетний до інциденту
Скандал у Львові: ветеран заявив, що його побили працівники ТЦК
18 травня, 20:31
Одній із категорій військовозобов’язаних залишилось 20 днів для проходження ВЛК
Одній із категорій військовозобов’язаних залишилось 20 днів для проходження ВЛК
17 травня, 16:55
У Хмельницькому чоловік тікав з ТЦК через вікно: чим закінчилася історія
У Хмельницькому чоловік тікав з ТЦК через вікно: чим закінчилася історія
7 травня, 15:53
Посадовця було звільнено з посади військкома та призначено заступником командира військової частини А4728
Начальник ТЦК, який обіцяв не пускати сина воювати, поїхав на передову
5 травня, 13:10

Кримінал

На Чернігівщині чоловік у будівлі ТЦК побив та порізав військовослужбовця
На Чернігівщині чоловік у будівлі ТЦК побив та порізав військовослужбовця
Насіров, Мартиненко та інші. Названо гучні корупційні справи, фігуранти яких скоро вийдуть сухими з води
Насіров, Мартиненко та інші. Названо гучні корупційні справи, фігуранти яких скоро вийдуть сухими з води
Намагався вийти з-під варти за хабар. Суд виніс вирок заступнику голови Федерації профспілок
Намагався вийти з-під варти за хабар. Суд виніс вирок заступнику голови Федерації профспілок
Працівники апарату Вищого антикорупційного суду виявили вдома пристрої для стеження
Працівники апарату Вищого антикорупційного суду виявили вдома пристрої для стеження
У Кременчуці група чоловіків напала з травматичним пістолетом на співробітників ТЦК
У Кременчуці група чоловіків напала з травматичним пістолетом на співробітників ТЦК
Наводили ракети через відеореєстратори. Правоохоронці викрили російських агентів
Наводили ракети через відеореєстратори. Правоохоронці викрили російських агентів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
246K
Координаційний штаб пояснив, чому з полону повернувся військовий, який зрадив Україну
228K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 травня: ситуація на фронті
86K
Карта повітряних тривог України онлайн 27 травня 2025
30K
Харківські угоди. Суд вже сумнівається, чи була держзрада з боку міністра Януковича
22K
Кремль запанікував після зняття обмежень на використання далекобійної зброї Україною
11K
Речник МЗС України розповів, коли відбудуться наступні переговори з Росією

Новини

У Києві повітряна тривога тривала сім годин
24 травня, 05:13
Комбінована атака на Київ: оновлена інформація про наслідки
24 травня, 04:13
Обмін полоненими, Росія атакувала Одесу: є жертви. Головне за 23 травня
23 травня, 20:58
Вбивство Портнова та протест проти Онуфрія. Головне за 21 травня
21 травня, 21:15
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
21 травня, 04:58
У Мексиці невідомі застрелили двох помічників мера Мехіко
21 травня, 03:27

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua