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Президент США втік із саміту G7? Макрон накинувся на Трампа, деталі скандалу

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Президент США втік із саміту G7? Макрон накинувся на Трампа, деталі скандалу
Трамп:Він не має уявлення, чому я зараз їду до Вашингтона
фото: Еммануель Макрон/Х

Трамп спростував заяви Макрона: покинув саміт G7 не через Ізраїль та Іран, а заради «набагато важливішого»

Президент США Дональд Трамп категорично спростував твердження президента Франції Еммануеля Макрона про те, що він достроково покинув саміт лідерів G7 у Канаді для роботи над припиненням вогню між Ізраїлем та Іраном. Трамп назвав Макрона «шукачем публічності» і заявив, що причина його повернення до Вашингтона є «набагато більшою». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Дональда Трампа.

За словами президента США, раніше Еммануель Макрон припустив, що Трамп зробив «пропозицію» щодо припинення вогню між Ізраїлем та Іраном, що могло б стати причиною його дострокового від'їзду з саміту G7. Проте, Дональд Трамп швидко відреагував на ці заяви у своєму дописі:

«Президент Франції Еммануель Макрон, який прагне розголосу, помилково заявив, що я покинув саміт G7 у Канаді, щоб повернутися до Вашингтона та працювати над «припиненням вогню» між Ізраїлем та Іраном. Неправильно!».

Президент США втік із саміту G7? Макрон накинувся на Трампа, деталі скандалу фото 1
скріншот

Трамп продовжив, підкресливши, що президент Франції «не має уявлення», чому він повертається до Вашингтона, і що справжня причина «набагато важливіша», ніж просто припинення вогню.

«Він не має уявлення, чому я зараз їду до Вашингтона, але це точно не має нічого спільного з припиненням вогню. Набагато важливіше. Навмисно чи ні, Еммануель завжди помиляється. Слідкуйте за оновленнями!», – написав Трамп, не називаючи справжніх мотивів свого рішення.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп достроково припив участь у саміті лідерів країн «Великої сімки» та повернувся до Вашингтона. Про це повідомила прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт, передає «Главком».

«Президент Трамп повернеться до Вашингтона сьогодні ввечері, щоб зосередитися на низці важливих питань», – йдеться в її офіційній заяві.

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Теги: США саміт Дональд Трамп Велика сімка Еммануель Макрон

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