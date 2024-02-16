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Валентин Кім Психолог

Світ забуває уроки Першої світової війни?

glavcom.ua
Дві світові війни забрали десятки мільйонів життів
фото з відкритих архівів

Помилки, які не можна повторювати сучасним політикам

Після перемоги над Німеччиною в 1918 США переорієтувалися на політику ізоляціонізму. До влади після Вудро Вільсона, одного з найважливіших засновників Ліги Націй, прийшов Уоррен Гардінг та республіканці, які тримали владу у Білому домі 12 років (за цей час аж троє Президентів біли республіканцями), аж поки до влади у 1933 не прийшов демократ Франклін Рузвельт (Боже, де ж тепер ті демократи) і тепер вже демократи протримають владу 12 років.

А в 1921 році республіканці взяли курс на самоізоляцію та роззброєння. Питання влаштування мирного життя без європейських проблем та господарювання у Західній півкулі цікавило американців тоді набагато більше.

Японія захопила Маньжурію, яка була частиною Китаю. Цей її вчинок засудили інші держави Ліги Націй і Японія вийшла з її складу. Це було єдине покарання за напад на іншу державу та загарбання її території. І це ж відкрило майбутнім загарбникам можливості до наступних агресії. Ліга Націй виявилась беззубою і всі це зрозуміли.

Фаш-а Італія під керівництвом Муссоліні в 1935 напала на Ефіопію. Ліга Націй ввела економічні санкції проти Італії, але вони були ще більш дірявими, ніж сучасні санкції проти рф.

Хайле Селассіє 1 – імператор Ефіопії (так, Ефіопія свого часу вважалась імперією і у неї був власний імператор), останній нащадок потомків царя Соломона (а також за уявленнями растафаріанцев був одним із втілень бога Джа), так от – він в 1936 році прибув до Ліги націй і обурений тим, що ця співдружність не надала військову допомогу незалежній країні в її боротьбі проти італійських загарбників, сказав: «Сьогодні це ми, а завтра будете ви! Бог та історія будуть пам’ятати ваше рішення!»

Як у воду глядів.

В 1938 відбувся аншлюс Австрії Німеччиною. Це була вже друга спроба. Перша спроба у Гітлера не вийшла, бо тоді йому завадив… Муссоліні, який мобілізував 4 піхотні дивізії щоб у випадку чого ввести їх в Австрію і завадити посиленню Німеччини. Але «глибоке занепокоєння» колишніх переможців і в першій, і в другій спробі довели, що з думкою Парижу, Лондона та Вашингтона (який взагалі самовипилявся з Європейської політики) можна не рахуватися. А також санкції проти Італії за її Абесинську інтервенцію зблизили двох диктаторів і допомогли Гітлеру провести анексію вдало.

Вже в жовтні 1938 року Гітлер окуповує Судетську область Чехословаччини і Захід слухняно віддає цю державу у лапи на-ів. Польща та Угорщина приєднуються до розшматування Чехословаччини та також анексують деякі території. Чехословаччину принесли в жертву заради політики примирення. Прем’єр Великої Британії Невілл Чемберлен, підписавши після анексії Судет новий договір з Гітлером, говорив – «Я приніс мир для нашого покоління». Його (Чемберлена) ідейний супротивник Черчілль був відправлений у відставку.

До початку Другої Світової та остаточної руйнації політики замирення агресорів залишалося 10 місяців. А до відновлення миру залишалося 50 мільйонів життів.

Паралелі напрошуються самі собою.

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: історія Японія санкції Італія Угорщина напад Ліга націй Перша світова війна аншлюс

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