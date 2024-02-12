Байден відреагував на погрози Трампа союзникам по НАТО

Байден згадав обіцянку в рамках НАТО, що напад на одного члена є нападом на весь Альянс, забезпечує безпеку американських сімей

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявив, що експрезидент США Дональд Трамп становить загрозу для своєї країни, оскільки він відмовляється захищати інших членів НАТО від нападів.Про це заявив Джо Байден у Twitter.

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За словами Байдена, обіцянка в рамках НАТО, що напад на одного члена є нападом на весь Альянс, забезпечує безпеку американських сімей. І це «дуже просто».

«Будь-яка людина, яка ставить під сумнів довговічність цієї клятви, становить загрозу для нашої безпеки», – наголосив президент.

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Нагадаємо, колишній президент Дональд Трамп заявив, що під час свого очільництва у США він погрожував лідерам країн НАТО, що «заохочуватиме Росію робити все, що їй заманеться» з державами, які заборгували Альянсу гроші. Білий дім заперечив заяву експрезидента США Дональда Трампа.

До слова, Дональд Трамп виступив проти законопроєкту Сенату про зовнішню допомогу, заявивши, що США повинні припинити надання допомоги іншим країнам.

Раніше повідомлялося, що європейські політичні лідери, високопоставлені дипломати і зовнішньополітичні радники зібралося на приватну вечерю, на якій обговорювали останні скандальні заяви ймовірного майбутнього президента США Дональда Трампа щодо майбутнього НАТО.