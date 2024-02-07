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Великий китайський банк «підставив» росіян: бізнесмени у паніці

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Великий китайський банк «підставив» росіян: бізнесмени у паніці
Менеджери банку повідомили клієнтів про припинення відносин із росіянами
фото із відкритих джерел

Найважливіший для імпортерів банк Китаю перестав працювати з Росією

Великий китайський банк Chouzhou Commercial, який став ключовим розрахунковим центром для російських імпортерів, повністю припинив здійснювати всі операції з Росією, чим заблокував роботу компаній країни-агресора. Про це пишуть росЗМІ з посиланням на фінансових експертів та підприємців. За прогнозами видання, через китайський Новий рік і тривалі вихідні зупинка розрахунків може спровокувати логістичний колапс.

«У зв'язку із цим вивезти товар із КНР буде неможливо до березня, уточнили джерела. Менеджери банку повідомили клієнтів про припинення відносин із будь-якими російськими чи білоруськими організаціями минулого тижня», – йдеться у повідомленні.

Так менеджери банку минулого тижня повідомили клієнтів про те, що фінансова організація припинить стосунки з будь-якими білоруськими чи російськими особами. Власник однієї із крупних компаній країни-агресора заявив, що через рішення банку у його фірми вже зірвалося кілька угод.

Інформаційне агентство Bloomberg раніше повідомило про  запровадження обмежень  проти Росії з боку китайських банків. За його даними, санкції запровадили державні банки Китаю через погрози США. Експерти стверджують, що як мінімум дві китайські організації розпочали перевірку свого бізнесу в Росії.

До слова, після проблем із платежами у Туреччині проблеми у російського бізнесу почалися із КНР.  Найбільші банки Гонконгу відмовляються приймати платежі із Росії. При цьому таким чином країна-агресор втрачає свого ключового торгового партнера, статус якого Китай отримав після повномасштабного вторгення Росії до України. Гонконг вважається основним хабом для реекспорту мікросхем та іншої високотехнологічної продукції Росію. У цілому нині номенклатура товарів найширша, постачають все, від побутових речей до високотехнологічних гаджетів.

Читайте також: Турецькі банки масово блокують платежі з Росії

 

Теги: вихідні санкції Китай Гонконг зупинка погрози

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