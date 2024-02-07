Великий китайський банк «підставив» росіян: бізнесмени у паніці

Найважливіший для імпортерів банк Китаю перестав працювати з Росією

Великий китайський банк Chouzhou Commercial, який став ключовим розрахунковим центром для російських імпортерів, повністю припинив здійснювати всі операції з Росією, чим заблокував роботу компаній країни-агресора. Про це пишуть росЗМІ з посиланням на фінансових експертів та підприємців. За прогнозами видання, через китайський Новий рік і тривалі вихідні зупинка розрахунків може спровокувати логістичний колапс.

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«У зв'язку із цим вивезти товар із КНР буде неможливо до березня, уточнили джерела. Менеджери банку повідомили клієнтів про припинення відносин із будь-якими російськими чи білоруськими організаціями минулого тижня», – йдеться у повідомленні.

Так менеджери банку минулого тижня повідомили клієнтів про те, що фінансова організація припинить стосунки з будь-якими білоруськими чи російськими особами. Власник однієї із крупних компаній країни-агресора заявив, що через рішення банку у його фірми вже зірвалося кілька угод.

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Інформаційне агентство Bloomberg раніше повідомило про запровадження обмежень проти Росії з боку китайських банків. За його даними, санкції запровадили державні банки Китаю через погрози США. Експерти стверджують, що як мінімум дві китайські організації розпочали перевірку свого бізнесу в Росії.

До слова, після проблем із платежами у Туреччині проблеми у російського бізнесу почалися із КНР. Найбільші банки Гонконгу відмовляються приймати платежі із Росії. При цьому таким чином країна-агресор втрачає свого ключового торгового партнера, статус якого Китай отримав після повномасштабного вторгення Росії до України. Гонконг вважається основним хабом для реекспорту мікросхем та іншої високотехнологічної продукції Росію. У цілому нині номенклатура товарів найширша, постачають все, від побутових речей до високотехнологічних гаджетів.