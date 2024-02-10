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Путін не зміг приховати судому під час інтерв'ю Карлсону

Надія Карбунар
glavcom.ua
Путін не зміг приховати судому під час інтерв'ю Карлсону
Про здоров'я Путіна вже давно ходять різні чутки
фото з відкритих джерел

Диктатор під час розмови почував себе «помітно напружено»

Російський диктатор Володимир Путін під час нещодавнього інтерв’ю американському пропагандисту Такеру Карлсону не зміг приховати судому у нозі. Про це пише оглядач Bild Себастьян Гайслер.

За словами Гайслера, Путін почував себе «помітно напружено». Він знімав годинник і розминав зап'ястя, нервово кашляв, у нього смикалася права нога, а ліву ніби звело судомою. Британська Daily Mail звертає увагу на момент, коли диктатор натиснув рукою на ліву ногу, щоб опустити скуту ступню.

Про здоров'я Путіна вже давно ходять різні чутки. Писали, що у нього рак, хвороба Паркінсона, проблеми із серцем. Кремль неодноразово спростовував ці дані.

Нагадаємо, що Путін розпочав своє інтерв’ю з уроку історії, висуваючи неправдиві твердження про суверенітет України. Російський диктатор вкотре повторив свою версію «появи України», зокрема вказавши, що Україну «створив» Володимир Ленін. Путін також додав, що «сформувалася» Україна вже з волі Йосипа Сталіна за результатами Другої світової війни. 

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Теги: історія путін Україна суверенітет хвороба Паркінсона диктатор Daily Mail хвороба

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