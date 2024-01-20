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Чи прийматиме Угорщина мігрантів? Орбан зробив різку заяву

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Чи прийматиме Угорщина мігрантів? Орбан зробив різку заяву
Орбан заявив, що міграція пов'язана із загрозами терору
фото з відкритих джерел

Будапешт виступив категорично проти угоди щодо реформи системи міграції та надання притулку в ЄС

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан висловився різко проти прийому мігрантів його країною. Про це пише сербська газета «Політика».

«Угорщина ні за які гроші не дозволить мігрантам в'їжджати на її територію», – заявив Орбан.

Він зазначив, що Угорщина не допустить такого розвитку подій, які відбулися в низці інших країн ЄС. При цьому він заявив, що міграція пов'язана із загрозами терору, злочинністю і появою так званих паралельних суспільств.

За його словами, ЄС не може «шантажувати» Угорщину з проблеми міграції, оскільки ця проблема важливіша за гроші.

Наприкінці грудня Будапешт виступив категорично проти угоди щодо реформи системи міграції та надання притулку в ЄС. «Ми найрішучішим чином відкидаємо цей пакт про міграцію. Ми не пустимо нікого проти нашої волі. Ніхто з Брюсселя або звідки-небудь ще не може нам говорити, кого ми можемо пускати», – заявив тоді глава МЗС Угорщини Петер Сійярто.

П'ять законів ЄС, які узгодили Іспанія (тодішня країна-голова в ЄС) і Європарламент, зачіпають усі етапи управління наданням притулку та міграцією, починаючи від перевірки нелегальних мігрантів після прибуття до ЄС, збору біометричних даних, процедур подачі й опрацювання заяв про надання притулку, правил визначення того, яка держава-член несе відповідальність за розгляд заяви про надання притулку, до співробітництва й солідарності між державами-членами, а також способів розв'язання кризових ситуацій і, відповідно, до їхнього вирішення.

Усі п'ять регламентів є компонентами нового Пакту про міграцію та притулок, який Єврокомісія запропонувала 23 вересня 2020 року. Робота на технічному рівні з конкретизації деталей нових регламентів триває. Потім вони надійдуть до Комітету постійних представників країн ЄС (Coreper) для узгодження перед остаточним офіційним затвердженням.

Як очікують у Брюсселі, нові правила після їхнього ухвалення зроблять європейську систему надання притулку ефективнішою, полегшать навантаження на країни ЄС, до яких прибуває більшість мігрантів.

Нагадаємо, Європейський парламент схвалив спільну резолюцію, яка закликає Європейську раду й держави-члени визначити, чи вчиняла Угорщина серйозні та постійні порушення цінностей Євросоюзу. Рішення може позбавити Угорщину права голосу

Теги: мігранти Угорщина Віктор Орбан Європейський союз

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