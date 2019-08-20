Терорист і письменник Прилєпін похизувався, як він вбивав українців

Захар Прилєпін

Якщо Прилєпін не може вгамувати в собі бажання масово вбивати українців, то хто ж тоді фашист?

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Великий русский писатель Захар Прилепин дал большое интервью Алексею Пивоварову и похвастался эффективностью своего батальона в плане количества убитых в Донбассе украинцев: «Никто, ни один полевой командир не имел столько результатов, сколько я!»

Многие почему-то решили, что Прилепин набивает себе цену, но я ему верю. Смотрите, с каким упоением он рассказывает про то, что его подразделение творило «голимый беспредел»! Наверное, Прилепин чувствует себя новым Симоновым или Хемингуэем, которые сражались с гитлеровцами. Такие люди воюют за всё хорошее и против фашистов, распинающих мальчиков.

На самом деле это больше напоминает восторг боевика «Исламского государства», который только что на камеру отрезал голову очередному заложнику.



Ни ДНР, ни ЛНР до сих пор не признаны ни одним государством мира. Даже Россией. Так что технически Прилепин ничем от террориста ИГИЛ не отличается. Сейчас он признался в том, что руководил массовыми убийствами на территории Украины.



Интересно, что всех этих упоротых – что исламских террористов, что великих русских писателей – объединяет постоянная готовность проводить геноцид инакомыслящих ради каких-то сомнительных идей и традиций. Вот и Прилепин в какой-то момент решил, что все украинцы – фашисты. То есть сначала поехал башкой, а потом поехал их убивать. Но если Прилепин не может унять в себе желание массово убивать украинцев, то кто тогда фашист?



Тут можно напомнить, что помимо «укров» он считает крайне опасными для общества, например, геев. Скорее всего, Прилепин хотел бы, чтобы геев просто казнили, как в лучших домах Аравии. А что если завтра ему и его боевым товарищам почудится, что главная угроза для России – это татары? Или чиновники-единороссы. Или кондукторы трамваев. Или котики. Их тоже надо массово истреблять?



Кстати, в этом же интервью Прилепин говорит, что никакие суды, включая Гаагу, ему не страшны, а в Европу его свободно пускают, и там он собирает полные залы.

Джерело: блог Іллі Варламова

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