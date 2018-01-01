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    Думки вголос

    Як виглядає снігове пекло у Москві. Фотогалерея

    Мерія Москви і МНС настійно рекомендують мешканцям міста нікуди не вибиратися з дому
    Мовою оригіналу В Москве второй день идет рекордный снегопад! Метеорологи говорят, что так много снега в это время не выпадало за всю историю метеонаблюдений. Город встал в пробках, улицы завалило упавшими деревьями, несколько человек уже пострадали от непогоды, а один даже погиб. Мэрия Москвы и МЧС
    • Ілля Варламов

      бізнесмен, громадський діяч, фотограф, блогер

    • Сьогодні, 12:15
    • Розсилка
    Снігопад у Москві
    Снігопад у Москві

    Мерія Москви і МНС настійно рекомендують мешканцям міста нікуди не вибиратися з дому

    Мовою оригіналу

    В Москве второй день идет рекордный снегопад! Метеорологи говорят, что так много снега в это время не выпадало за всю историю метеонаблюдений. Город встал в пробках, улицы завалило упавшими деревьями, несколько человек уже пострадали от непогоды, а один даже погиб. Мэрия Москвы и МЧС настоятельно рекомендуют горожанам не то что не парковаться под деревьями, но и вообще по возможности никуда не выбираться из дома.

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    Як виглядає снігове пекло у Москві. Фотогалерея
    Як виглядає снігове пекло у Москві. Фотогалерея
    Як виглядає снігове пекло у Москві. Фотогалерея
    Як виглядає снігове пекло у Москві. Фотогалерея
    Як виглядає снігове пекло у Москві. Фотогалерея
    Як виглядає снігове пекло у Москві. Фотогалерея
    Як виглядає снігове пекло у Москві. Фотогалерея
    Як виглядає снігове пекло у Москві. Фотогалерея
    Як виглядає снігове пекло у Москві. Фотогалерея
    Як виглядає снігове пекло у Москві. Фотогалерея
    Як виглядає снігове пекло у Москві. Фотогалерея
    Як виглядає снігове пекло у Москві. Фотогалерея
    Як виглядає снігове пекло у Москві. Фотогалерея
    Як виглядає снігове пекло у Москві. Фотогалерея
    Як виглядає снігове пекло у Москві. Фотогалерея
    Як виглядає снігове пекло у Москві. Фотогалерея
    Як виглядає снігове пекло у Москві. Фотогалерея
    Як виглядає снігове пекло у Москві. Фотогалерея
    Як виглядає снігове пекло у Москві. Фотогалерея
    Як виглядає снігове пекло у Москві. Фотогалерея
    Як виглядає снігове пекло у Москві. Фотогалерея
    Як виглядає снігове пекло у Москві. Фотогалерея
    Як виглядає снігове пекло у Москві. Фотогалерея
    Як виглядає снігове пекло у Москві. Фотогалерея
    Як виглядає снігове пекло у Москві. Фотогалерея
    Як виглядає снігове пекло у Москві. Фотогалерея
    Як виглядає снігове пекло у Москві. Фотогалерея
    Як виглядає снігове пекло у Москві. Фотогалерея
    Як виглядає снігове пекло у Москві. Фотогалерея
    Як виглядає снігове пекло у Москві. Фотогалерея

    В аэропортах случился настоящий коллапс. Авиакомпании массово задерживают и отменяют свои рейсы, в сумме их количество составило уже больше 180 рейсов. Правда, где-то в полдень пресс-службы аэропортов сообщали, что они работают в штатном режиме и что основная проблема заключается в технических задержках рейсов на 20-30 минут, которые нужны для очистки взлетно-посадочных полос от снега.

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    Из-за снегопада в нескольких муниципалитетах в Подмосковье случились массовые отключения электричества. Аварийным службам пришлось в срочном порядке очищать линии электропередач от снега и наледи. Ремонтники на подстанциях сейчас работают в усиленном круглосуточном режиме, чтобы в случае необходимости оперативно выезжать на места аварий со всеми необходимыми инструментами и спецтехникой.

    Аварийные службы работают в авральном режиме. Мэрия отчитывалась, что на улицах трудятся 60 тысяч дворников и 14 тысяч снегоуборочных машин. Работу общественного транспорта обеспечивают 300 работников и 80 единиц спецтехники, но они не везде справляются, и тогда по линиям движения троллейбусов и трамваев дорожники запускают автобусные маршруты.

    МЧС заявило, что сильный снегопад и порывистый ветер сохранятся в Москве до вечера сегодняшнего дня. Все это увеличивает риск автомобильных аварий, разрывов линий электропередач, падения деревьев и рекламных конструкций. Из-за ужасной видимости на дорогах водителям не рекомендуют пользоваться личным автотранспортом, а пешеходам — выходить на улицу без светоотражающих элементов в одежде.

    Джерело: Эхо Москвы

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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