Як виглядає снігове пекло у Москві. Фотогалерея

Мерія Москви і МНС настійно рекомендують мешканцям міста нікуди не вибиратися з дому

Мовою оригіналу В Москве второй день идет рекордный снегопад! Метеорологи говорят, что так много снега в это время не выпадало за всю историю метеонаблюдений. Город встал в пробках, улицы завалило упавшими деревьями, несколько человек уже пострадали от непогоды, а один даже погиб. Мэрия Москвы и МЧС

Снігопад у Москві

Мерія Москви і МНС настійно рекомендують мешканцям міста нікуди не вибиратися з дому

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В Москве второй день идет рекордный снегопад! Метеорологи говорят, что так много снега в это время не выпадало за всю историю метеонаблюдений. Город встал в пробках, улицы завалило упавшими деревьями, несколько человек уже пострадали от непогоды, а один даже погиб. Мэрия Москвы и МЧС настоятельно рекомендуют горожанам не то что не парковаться под деревьями, но и вообще по возможности никуда не выбираться из дома.

В аэропортах случился настоящий коллапс. Авиакомпании массово задерживают и отменяют свои рейсы, в сумме их количество составило уже больше 180 рейсов. Правда, где-то в полдень пресс-службы аэропортов сообщали, что они работают в штатном режиме и что основная проблема заключается в технических задержках рейсов на 20-30 минут, которые нужны для очистки взлетно-посадочных полос от снега.

Из-за снегопада в нескольких муниципалитетах в Подмосковье случились массовые отключения электричества. Аварийным службам пришлось в срочном порядке очищать линии электропередач от снега и наледи. Ремонтники на подстанциях сейчас работают в усиленном круглосуточном режиме, чтобы в случае необходимости оперативно выезжать на места аварий со всеми необходимыми инструментами и спецтехникой.

Аварийные службы работают в авральном режиме. Мэрия отчитывалась, что на улицах трудятся 60 тысяч дворников и 14 тысяч снегоуборочных машин. Работу общественного транспорта обеспечивают 300 работников и 80 единиц спецтехники, но они не везде справляются, и тогда по линиям движения троллейбусов и трамваев дорожники запускают автобусные маршруты.

МЧС заявило, что сильный снегопад и порывистый ветер сохранятся в Москве до вечера сегодняшнего дня. Все это увеличивает риск автомобильных аварий, разрывов линий электропередач, падения деревьев и рекламных конструкций. Из-за ужасной видимости на дорогах водителям не рекомендуют пользоваться личным автотранспортом, а пешеходам — выходить на улицу без светоотражающих элементов в одежде.

Джерело: Эхо Москвы

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