Чоловіча збірна України з волейболу - команда, якою хочеться пишатися

Бійці. Їм треба подякувати за цей неймовірний чемпіонат. За кожен матч. За характер.

Тільки не розумію, чому когось такий результат дивує. Україна завжди була великою волейбольною країною. Достатньо згадати, що у складі золотої збірної СССР на Олімпіаді-1968 українців було семеро з 12-ти - Поярков, Терещук, Іванов, Мондзолевський, Беляєв, Михальчук, Сибіряков.

У часи незалежності талантів теж було безліч. Інша річ, що чимало з них грали за збірну сусідньої імперії. Скажімо, мої земляки Косарєв і Чаус з Тернополя, харків'янини Павлов і Пантелеймоненко, Мусерський з Макіївки. Горе-правителі нашого волейболу не зупиняли того потоку, а навпаки, здається, йому сприяли. Достатньо згадати, що вже у 2000-ні до російського Бєлгорода продали цілий харківський клас обдарованих дітей із дев'яти 15-річних гравців. Серед них зокрема був і майбутній герой олімпійського фіналу РФ - Бразилія Мусерський.