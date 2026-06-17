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Вийшов перший трейлер мультфільму «Шрек 5»: коли дивитись продовження серіалу (відео)

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
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Вийшов перший трейлер мультфільму «Шрек 5»: коли дивитись продовження серіалу (відео)
Світова прем'єра стрічки в кінотеатрах запланована на 30 червня 2027 року
фото: скрин з відео

У мультфільмі Шрек, Фіона та їхні дорослі діти потрапляють до в'язниці разом з віслюком

Кінокомпанія Universal Pictures спільно зі студією DreamWorks Animation оприлюднила перший офіційний трейлер довгоочікуваного анімаційного фільму «Шрек 5». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на американське видання The Variety.

Повідомляється, що світова прем'єра стрічки в кінотеатрах запланована на 30 червня 2027 року. 

Зірковий акторський склад та нові герої

До озвучування своїх культових персонажів повертається тріо акторів:

  • Майк Маєрс – Шрек
  • Камерон Діас – Фіона
  • Едді Мерфі – Віслюк.

Головною новиною стало поповнення акторського складу, який озвучить уже дорослих дітей-трійнят головних героїв:

  • Зендея (зірка франшизи «Дюна») подарує свій голос дочці Феліції.
  • Марчелло Ернандес (комік шоу Saturday Night Live) озвучить Фергуса.
  • Скайлер Джізондо (відомий за роллю Джиммі Олсена у новому «Супермені») зіграє Фаркла.

Про що буде новий мультфільм

Судячи з оприлюдненого ролика, на глядачів чекає абсолютно нова динаміка, адже діти Шрека та Фіони виросли, а самі персонажі отримали дещо оновлений, сучасніший стиль анімації.

За сюжетом, уся родина разом із Віслюком вирушає в подорож до нових урбаністичних локацій за межами Тридев'ятого королівства. Трейлер наповнений фірмовим гумором і містить гострі пародії на попкультуру – зокрема, на моторошного сніговика у стилі Олафа з діснеївського «Холодного серця».

Закінчується відео тим, що вся компанія через свої пригоди опиняється за ґратами у в'язниці, де Віслюк намагається розважити друзів піснями.

Режисерами п'ятої частини виступили ветерани індустрії Конрад Вернон (співрежисер «Шрек 2») та Волт Дорн (режисер франшизи «Тролі»).

Зауважимо, перший мультфільм «Шрек» вийшов у прокат 18 травня 2001 року в США.

«Шрек 5» стане першим повноцінним продовженням основної історії з 2010 року, коли на екрани вийшла стрічка «Шрек назавжди». За цей тривалий час всесвіт DreamWorks поповнювався лише двома успішними спінофами про іншого улюбленця публіки: «Кіт у чоботях» (2011) та «Кіт у чоботях 2: Останнє бажання» (2022).

«Главком» писав, що у США мультфільм «Шрек» визнали національним надбанням.

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Теги: кіно трейлер мультфільм

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