Вийшов перший трейлер мультфільму «Шрек 5»: коли дивитись продовження серіалу (відео)
У мультфільмі Шрек, Фіона та їхні дорослі діти потрапляють до в'язниці разом з віслюком
Кінокомпанія Universal Pictures спільно зі студією DreamWorks Animation оприлюднила перший офіційний трейлер довгоочікуваного анімаційного фільму «Шрек 5». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на американське видання The Variety.
Повідомляється, що світова прем'єра стрічки в кінотеатрах запланована на 30 червня 2027 року.
Зірковий акторський склад та нові герої
До озвучування своїх культових персонажів повертається тріо акторів:
- Майк Маєрс – Шрек
- Камерон Діас – Фіона
- Едді Мерфі – Віслюк.
Головною новиною стало поповнення акторського складу, який озвучить уже дорослих дітей-трійнят головних героїв:
- Зендея (зірка франшизи «Дюна») подарує свій голос дочці Феліції.
- Марчелло Ернандес (комік шоу Saturday Night Live) озвучить Фергуса.
- Скайлер Джізондо (відомий за роллю Джиммі Олсена у новому «Супермені») зіграє Фаркла.
Про що буде новий мультфільм
Судячи з оприлюдненого ролика, на глядачів чекає абсолютно нова динаміка, адже діти Шрека та Фіони виросли, а самі персонажі отримали дещо оновлений, сучасніший стиль анімації.
За сюжетом, уся родина разом із Віслюком вирушає в подорож до нових урбаністичних локацій за межами Тридев'ятого королівства. Трейлер наповнений фірмовим гумором і містить гострі пародії на попкультуру – зокрема, на моторошного сніговика у стилі Олафа з діснеївського «Холодного серця».
Закінчується відео тим, що вся компанія через свої пригоди опиняється за ґратами у в'язниці, де Віслюк намагається розважити друзів піснями.
Режисерами п'ятої частини виступили ветерани індустрії Конрад Вернон (співрежисер «Шрек 2») та Волт Дорн (режисер франшизи «Тролі»).
Зауважимо, перший мультфільм «Шрек» вийшов у прокат 18 травня 2001 року в США.
«Шрек 5» стане першим повноцінним продовженням основної історії з 2010 року, коли на екрани вийшла стрічка «Шрек назавжди». За цей тривалий час всесвіт DreamWorks поповнювався лише двома успішними спінофами про іншого улюбленця публіки: «Кіт у чоботях» (2011) та «Кіт у чоботях 2: Останнє бажання» (2022).
«Главком» писав, що у США мультфільм «Шрек» визнали національним надбанням.
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