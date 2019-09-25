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    Збірна України з волейболу влаштувала фантастичну рубку у чвертьфіналі чемпіонату Європи

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    Ян Єрещенко - один із найкращих гравців цього матчу - Збірна України з волейболу влаштувала фантастичну рубку у чвертьфіналі чемпіонату Європи
    Ян Єрещенко - один із найкращих гравців цього матчу
    CEV.eu

    Попри поразку, цей виступ – історичне досягнення команди, яку очолює латвієць Уґіс Крастіньш

    Чоловіча збірна України з волейболу завершила виступи на чемпіонаті Європи. Наша команда зупинилася на першому в історії чвертьфіналі, хоча мала всі шанси, щоб вийти у півфінал.

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    Щойно в бельгійському Антверпені українці програли одній із найсильніших команд Старого Світу, команді Сербії.

    Наша команда впевнено виграла перший сет і вела 21:17 у другому. Однак серія помилок у важливий момент дозволила сербам спершу відігратися, а потім доволі переконливо взяти третю партію. У ці хвилини трохи зазбоїв один із найяскравіших гравців нашої команди на цьому чемпіонаті – пасувальник Владислав Діденко. Однак вартувало Владиславу і його партнерам за командою заспокоїтися, як у четвертому сеті синьо-жовті виглядали нестримними.

    Втім, на тай-брейку досвідченіші балканці все ж свій клас довели. Наша команда відчутно нервувала. Уґіс Крастіньш на тайм-ауті намагався найперше заспокоїти підопічних: «Шанс є. не поспішаємо. Граємо за кожен наступний м’яч». Але відпустивши суперників у відрив, відгратися наші волейболісти вже не змогли.

    Зауважимо, що до зустрічі з українцями серби виграли на цьому чемпіонаті всі шість проведених матчів і програли в них тільки один сет.

    Сербія – Україна – 3:2 (21:25, 25:23, 25:22, 19:25, 15:9)

    Сербія: Подращанін (4), Нікола Йововіч (1), Урош Ковачевіч (21), Лісінац (8), Атанасьєвіч (24), Неманья Петріч (12); Нікола Пековіч (ліберо), Невен Майстровіч (ліберо), Марко Івовіч, Любіріч, Околіч. Тренер – Слободан Ковач

    Україна: Дмитро Терьоменко (8), Владислав Діденко (2), Олег Плотницький (9), Юрій Семенюк (12), Дмитро Вієцький (17), Ян Єрещенко (18); Горден Брова (ліберо), Юрій Томин. Тренер – Уґіс Крастіньш

    24 вересня. Антверпен (Бельгія). Sportpaleis

    У півфіналі 27 вересня Сербія зіграє у Парижі з господарями, збірною Франції. В іншому матчі 1/2-ї чинні чемпіони світу поляки зіграють зі словенцями, які сенсаційно перемогли команду РФ. 

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