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Зеленський підбив підсумки зустрічі з лідерами G7 (фото)

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
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Зеленський підбив підсумки зустрічі з лідерами G7 (фото)
Президенти України і Франції перед початком саміту
фото: Getty Images

Зеленський: «Росія має усвідомити, що її війна ніколи не стане нормою»

Президент України Володимир Зеленський повідомив про завершення першої багатосторонньої зустрічі у форматі «G7 – Україна», яка відбулася на полях саміту «Групи семи» у французькому місті Евіан-ле-Бен, інформує «Главком».

Український лідер висловив вдячність очільникам держав та європейських інституцій за сильні ідеї щодо того, як змусити Російську Федерацію до справедливого миру.

Зеленський особисто подякував усім присутнім лідерам, зокрема:

  • Емманюелю Макрону (Франція),
  • Кіру Стармеру (Велика Британія),
  • Джорджі Мелоні (Італія),
  • Марку Карні (Канада),
  • Фрідріху Мерцу (Німеччина),
  • Дональду Трампу (США),
  • Санае Такаїчі (Японія),
  • Антоніу Кошті (Європейська рада),
  • Урсулі фон дер Ляєн (Європейська комісія).

Глава держави також назвав ключові пріоритети України на саміті:

  • ППО та ліцензії: Термінове збільшення постачання ракет для протиповітряної оборони, а також надання ліцензій на їхнє внутрішнє виробництво в Україні.
  • Підготовка до зими: Формування масштабного пакета підтримки для стабілізації та захисту української енергосистеми взимку.
  • Тиск на агресора: Подальше посилення міжнародного економічного та санкційного тиску на Росію.

«Ключове – щоб усе обговорене було реалізовано. Росія має усвідомити, що її війна ніколи не стане нормою. Я дякую всім, хто допомагає», – наголосив Володимир Зеленський.

Глава держави окремо виділив позицію Вашингтона, зазначивши, що Сполучені Штати готові виступити гарантом безпеки (backstop) та забезпечити надійне підстрахування за всіма зазначеними оборонними та економічними напрямами роботи.

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На весь екран
фото: Офіс президента України, скриншот з відео

Нагадаємо, що раніше Дональд Трамп назвав війну в Україні «божевіллям» через великі людські втрати обох сторін і запевнив, що після підписання угод з Іраном повністю сфокусується на досягненні миру в Європі.

«Главком» писав, що на полях саміту країн «Групи семи»у французькому місті Евіан-ле-Бен відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського та Президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. З американського боку в розмові взяв участь державний секретар США Марко Рубіо, а з українського – секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров.

Також повідомлялось, що у французькому місті Евіан-ле-Бен завершилася офіційна робоча сесія саміту «Групи семи» під назвою «Будувати мир і безпеку для України та для Європи». Президент України Володимир Зеленський повідомив про початок змістовних зустрічей на саміті G7 у Франції та окреслив ключові пріоритети української делегації.

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Теги: Франція Дональд Трамп Володимир Зеленський

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