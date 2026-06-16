Зеленський підбив підсумки зустрічі з лідерами G7 (фото)

Зеленський: «Росія має усвідомити, що її війна ніколи не стане нормою»

Президент України Володимир Зеленський повідомив про завершення першої багатосторонньої зустрічі у форматі «G7 – Україна», яка відбулася на полях саміту «Групи семи» у французькому місті Евіан-ле-Бен, інформує «Главком».

Український лідер висловив вдячність очільникам держав та європейських інституцій за сильні ідеї щодо того, як змусити Російську Федерацію до справедливого миру.

Зеленський особисто подякував усім присутнім лідерам, зокрема:

Емманюелю Макрону (Франція),

Кіру Стармеру (Велика Британія),

Джорджі Мелоні (Італія),

Марку Карні (Канада),

Фрідріху Мерцу (Німеччина),

Дональду Трампу (США),

Санае Такаїчі (Японія),

Антоніу Кошті (Європейська рада),

Урсулі фон дер Ляєн (Європейська комісія).

Глава держави також назвав ключові пріоритети України на саміті:

ППО та ліцензії: Термінове збільшення постачання ракет для протиповітряної оборони, а також надання ліцензій на їхнє внутрішнє виробництво в Україні.

Термінове збільшення постачання ракет для протиповітряної оборони, а також надання ліцензій на їхнє внутрішнє виробництво в Україні. Підготовка до зими: Формування масштабного пакета підтримки для стабілізації та захисту української енергосистеми взимку.

Формування масштабного пакета підтримки для стабілізації та захисту української енергосистеми взимку. Тиск на агресора: Подальше посилення міжнародного економічного та санкційного тиску на Росію.

«Ключове – щоб усе обговорене було реалізовано. Росія має усвідомити, що її війна ніколи не стане нормою. Я дякую всім, хто допомагає», – наголосив Володимир Зеленський.

Глава держави окремо виділив позицію Вашингтона, зазначивши, що Сполучені Штати готові виступити гарантом безпеки (backstop) та забезпечити надійне підстрахування за всіма зазначеними оборонними та економічними напрямами роботи.

6 фото На весь екран









фото: Офіс президента України, скриншот з відео

Нагадаємо, що раніше Дональд Трамп назвав війну в Україні «божевіллям» через великі людські втрати обох сторін і запевнив, що після підписання угод з Іраном повністю сфокусується на досягненні миру в Європі.

«Главком» писав, що на полях саміту країн «Групи семи»у французькому місті Евіан-ле-Бен відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського та Президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. З американського боку в розмові взяв участь державний секретар США Марко Рубіо, а з українського – секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров.

Також повідомлялось, що у французькому місті Евіан-ле-Бен завершилася офіційна робоча сесія саміту «Групи семи» під назвою «Будувати мир і безпеку для України та для Європи». Президент України Володимир Зеленський повідомив про початок змістовних зустрічей на саміті G7 у Франції та окреслив ключові пріоритети української делегації.