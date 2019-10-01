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    Клуб НХЛ продає чемпіонські персні за 12 000 доларів

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    &laquo;Сент-Луїс Блюз&raquo;&nbsp; - Клуб НХЛ продає чемпіонські персні за 12 000 доларів
    «Сент-Луїс Блюз» 
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    Усього в продаж надійшло 139 перснів

    Клуб Національної хокейної ліги «Сент-Луїс Блюз» випустив в продаж обмежену партію копій чемпіонських перснів.   

    Кільця прикрашені 190 брильянтами та 16 сапфірами, які разом формують силует Кубка Стенлі та логотип клубу.

    Усього випущено 139 таких перснів. Вартість одного – 12 139 доларів.

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    «Сент-Луїс Блюз» переміг у Кубку Стенлі 2019 року. Успіх став першим з часу вступу в НХЛ 1967 року. 
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