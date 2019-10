Клуб НХЛ продає чемпіонські персні за 12 000 доларів

Усього в продаж надійшло 139 перснів

Клуб Національної хокейної ліги «Сент-Луїс Блюз» випустив в продаж обмежену партію копій чемпіонських перснів.

Кільця прикрашені 190 брильянтами та 16 сапфірами, які разом формують силует Кубка Стенлі та логотип клубу.

Усього випущено 139 таких перснів. Вартість одного – 12 139 доларів.

You’ve seen the ring. Now it’s time to get yours. Introducing the 2019 Stanley Cup Championship Fan Collection. https://t.co/uMQF1cwBLX #stlblues pic.twitter.com/STgU5YpSup