Клуб НХЛ продає чемпіонські персні за 12 000 доларів
«Сент-Луїс Блюз»
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Усього в продаж надійшло 139 перснів
Клуб Національної хокейної ліги «Сент-Луїс Блюз» випустив в продаж обмежену партію копій чемпіонських перснів.
Кільця прикрашені 190 брильянтами та 16 сапфірами, які разом формують силует Кубка Стенлі та логотип клубу.
Усього випущено 139 таких перснів. Вартість одного – 12 139 доларів.
Читайте також: Українець Лунін хоче залишити «Вальядолід»«Сент-Луїс Блюз» переміг у Кубку Стенлі 2019 року. Успіх став першим з часу вступу в НХЛ 1967 року.
You’ve seen the ring. Now it’s time to get yours. Introducing the 2019 Stanley Cup Championship Fan Collection. https://t.co/uMQF1cwBLX #stlblues pic.twitter.com/STgU5YpSup— St. Louis Blues (@StLouisBlues) October 1, 2019