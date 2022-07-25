Народні депутати підняли собі зарплату. Звідки гроші?

Як зманіпулювати так, щоб пошити у дурні усе суспільство

Верховна Рада конституційною більшістю підняла зарплати нардепам.

Я не буду коментувати цифри – для когось збільшення зарплати на 14-15 тисяч до 48 тисяч – це багато. Для когось – навпаки, мало. Я знаю, що дехто з нардепів зараз жаліється, що неофіційні доплати в конвертах різко зменшилися, але то не тема для цього посту…

Розповім про маніпуляції.

Отже, збільшення заробітної плати для себе рідних в ВР підтримали. Однак в пояснювальній записці до постанови є цікава фраза:

«Виконання цієї Постанови не потребуватиме додаткових фінансових і матеріальних витрат за рахунок Державного бюджету України».

Поясніть мені, будь ласка, як можна щось збільшити без додаткових фінансових витрат?

Так, я розумію, що можна «перерозподілити кошти», але ж це не означає, що стаття «заробітна плата» не збільшилась? Тобто, замість економії коштів під час воєнного стану, депутати Верховної ради просто вирішили таким чином збільшити власні статки. Про моральну сторону цього рішення промовчу. Це перше.

Другий момент. 9 липня Верховна Рада проголосувала зміни до Держбюджету країни. У пояснювальній записці до цього проекту чітко прописано, з яких джерел наповнюватиметься Держбюджет.

Цитую: «Законопроектом пропонується збільшити видатки державного бюджету на 80.976,8 млн грн (у т.ч. загальний фонд – на 79.314,3 млн грн та спеціальний фонд – на 1.662,5 млн грн) за рахунок збільшення показників державних запозичень на 79.431,3 млн грн (у т.ч. внутрішні запозичення – на 4.000 млн грн та зовнішні запозичення – на 75.431,3 млн грн /в т.ч. за загальним фондом – на 73.768,8 млн грн та за спеціальним фондом – на 1.662,5 млн грн/) та надходжень від іншої допомоги, наданої Європейським Союзом, – на 1.545,5 млн гривень».

Тобто, де факто мова йде про іноземні кредити та допомогу від ЄС, за рахунок яких буде наповнюватись витратна частина бюджету на підтримку «окремим категоріям населення».

І – вишенька на торті. Коли депутати голосували за постанову про збільшення своєї заробітної плати, вони посилались… саме на ці зміни до Держбюджету від 9 липня. З чого – логічно – можна робити очевидний висновок, що оплата діяльності нардепів відбуватиметься саме за рахунок коштів… зовнішніх запозичень.

Новина із заголовком, що депутати платитимуть собі зарплату із міжнародної допомоги викликала скандал. І перше, що зробили в апараті ВР – звинуватили журналістів, мовляв, вони щось не так зрозуміли. Навіть прес-реліз спеціальний випустили: «Кошти міжнародної допомоги для забезпечення діяльності Верховної Ради України та виплат народним депутатам не залучались».

Звичайно, не залучались. Бо ще не встигли – постанова прийнята тільки на цьому тижні і у середу, 20 липня, була підписана головою ВР.

Я прекрасно розумію, який зараз гвалт зчиниться серед «бідних» нардепів. Власне, він уже почався. Я вважаю, що це якраз та ситуація, під яку підпадає цитата: «Як далеко вони від народу».

Чи, може, у країні, де йде війна, усім підвищили зарпату і я щось пропустив?

Джерело: блог Віктора Шлінчака

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