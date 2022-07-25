Польща передала Україні танки PT-91

Точна кількість танків поки невідома

Польща підтвердила передачу Україні танків PT-91 Twardy. Про це заявив речник Агентства озброєнь Міністерства борони Польщі Кшиштоф Платек

«Дефіцит у понад 200 танків Т-72 і певної кількості танків PT-91 буде покритий повністю, навіть з надлишком, тому що це танки набагато більш високого, більш якісного рівня», – сказав Платек.

Точну кількість танків для України Платек не назвав.

Передачу танків підтвердив і керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

«PT-91 Twardy від Польщі вже в Україні. Дякуємо нашим друзям», – написав Єрмак.

Танк PT-91 – це основний бойовий танк польських збройних сил, заснований на варіанті радянського Т-72М1. Головною особливістю PT-91 є захист Twardy з використанням активної броні власної розробки Erawa. Вона має 394 блоки. Вони покривають передню частину корпусу та башту. Ці блоки розташовані практично без проміжків один до одного. Тести показали, що Erawa блоки підвищують безпеку танка на 30-70% залежно від типу снаряда.

Раніше повідомлялося, що вктивісти у Польщі зібрали достатньо грошей на купівлю бойового безпілотника «Байрактар» для України. У зборі взяли участь понад 200 000 осіб.

Крім цього, Польща повідомила Європейську комісію про електронний документ, доступний для біженців з України – Diia.pl, як документ, що підтверджує їхнє законне перебування на території Польщі та дозволяє їм подорожувати в межах Європейського Союзу.