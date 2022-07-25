Обстріл порту Одеси: США готують «план Б» для експорту зерна

США вважають, що гарантіям Росії вірити не можна

Сполучені Штати працюють з Україною над «планом Б» з розблокування експорту зерна після ударів Росії по Одесі. Про це пише CNN з посиланням на Агентство США з міжнародного розвитку (USAID).

У США вважають, що треба враховувати різні непередбачувані обставини, бо Путіну довіряти не можна.

«План Б» містить автомобільний, залізничний і річковий транспорт, а також відправлення барж і налаштування залізничних систем, щоб вони краще відповідали європейським, щоб експорт міг рухатися швидше», – ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, 22 липня в Стамбулі підписали угоду між Україною, Росією, Туреччиною та ООН про вивезення українського зерна. Згідно з договором, зерно й інше продовольство вивозитимуть кораблями з трьох українських портів. Росія також мала забезпечити «режим тиші».

Проте вже 23 липня російські загарбники обстріляли Одеський порт крилатими ракетами типу «Калібр». У порту було зерно, яке готували на експорт.

Цілу добу росіяни не визнавали своєї вини у обстрілі порту, навіть заявили міноборони Туреччини, що не мають до цього інциденту жодного відношення.

Втім, сьогодні речниця МЗС Росії Марія Захарова визнала факт удару по порту, але тут же вигадала брехню, мовляв, росіяни били лише по військових об’єктах.