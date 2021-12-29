Свіжі рейтинги мають налякати чинного президента
Переслідування Порошенка лише послаблюватимуть владу
Не хочу оцінювати рівень «шахістів» в Офісі Президента, але схоже, що політичні шахи вони плутають з «грою в Чапаєва». Бо загнати себе в настільки глухий кут ще треба вміти.
Хто там розказував, що «Порошенко найвигідніший противник Зе в другому турі»? Ну і Разумков там же «робить» його на +12%.
Подальші переслідування Порошенка лише посилять його позиції і послаблюватимуть владу. Як ззовні, так і всередині країни.
Може час задуматися про виконання обіцянки «йти на один термін»? Феєричні «гросмейстери»…
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Джерело: блог Вікторії Сюмар