Свіжі рейтинги мають налякати чинного президента

Зеленський хотів йти лише на один термін

Переслідування Порошенка лише послаблюватимуть владу

Не хочу оцінювати рівень «шахістів» в Офісі Президента, але схоже, що політичні шахи вони плутають з «грою в Чапаєва». Бо загнати себе в настільки глухий кут ще треба вміти.

Хто там розказував, що «Порошенко найвигідніший противник Зе в другому турі»? Ну і Разумков там же «робить» його на +12%.

Подальші переслідування Порошенка лише посилять його позиції і послаблюватимуть владу. Як ззовні, так і всередині країни.

Може час задуматися про виконання обіцянки «йти на один термін»? Феєричні «гросмейстери»…

PS. Це з прес релізу сьогоднішнього опитування Центру Разумкова на замовлення Демініціатив. Face to Face

Джерело: блог Вікторії Сюмар

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