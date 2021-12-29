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    Думки вголос

    Свіжі рейтинги мають налякати чинного президента

    • Вікторія Сюмар

      Народний депутат

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Зеленський хотів йти лише на один термін - Свіжі рейтинги мають налякати чинного президента
    Зеленський хотів йти лише на один термін
    фото: glavcom.ua

    Переслідування Порошенка лише послаблюватимуть владу

    Не хочу оцінювати рівень «шахістів» в Офісі Президента, але схоже, що політичні шахи вони плутають з «грою в Чапаєва». Бо загнати себе в настільки глухий кут ще треба вміти.

    Хто там розказував, що «Порошенко найвигідніший противник Зе в другому турі»? Ну і Разумков там же «робить» його на +12%.

    Подальші переслідування Порошенка лише посилять його позиції і послаблюватимуть владу. Як ззовні, так і всередині країни.

    Може час задуматися про виконання обіцянки «йти на один термін»? Феєричні «гросмейстери»…

    PS. Це з прес релізу сьогоднішнього опитування Центру Разумкова на замовлення Демініціатив. Face to Face
    PS. Це з прес релізу сьогоднішнього опитування Центру Разумкова на замовлення Демініціатив. Face to Face

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    Джерело: блог Вікторії Сюмар

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: шахи адвокат опозиція
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    Свіжі рейтинги мають налякати чинного президента