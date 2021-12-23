«Перемога опозиції була неминучою». Путін озвучив несподівані дані про Януковича

Путін досі не розуміє, чому українці скинули Януковича, адже він «з усім погодився і був готовий хоч завтра піти із влади»

Президент Росії Володимир Путін на щорічній пресконференції вкотре назвав Революцію гідності «держпереворотом», проте визнав, що у 2014 році Віктор Янукович мав програти вибори.

«Загострення почалося у 2014 році. До цього, незважаючи на те, що СРСР припинив своє існування, частина історичних російських територій опинилася за межами Російської Федерації, перш за все в Україні, ми з цим змирилися. Більше того, сприяли становленню нових незалежних держав. І готові були працювати, і працювали з усіма правителями, якої б зовнішньополітичної орієнтації вони не дотримувалися би», – заявив Путін.

Президент Росії також пригадав відносини з президентом Віктором Ющенком та прем’єркою Юлією Тимошенко.

«Вони так само, як і сьогоднішнє керівництво України, говорили про західну орієнтацію. Так, ми сперечалися через газ, але про все одно домовилися і працювали же. Були готові і далі працювати. Ніякі дії по відношенню до Криму нам навіть в голову не приходили», – переконує глава Кремля.

Путін також традиційно назвав події під час Революцію гідності «переворотом».

«А що відбулося у 2014 році? Кривавий переворот, людей вбивали і спалювали. Зараз я не кажу про те, хто правий, хто ні. Ясно, що було законне обурення громадян України тим, що відбувалося в країні. Діючий президент Віктор Янукович він з усім погодився. Три глави МЗС, Польщі, ФРН і Франції дали гарантії мирного процесу. Я розмовляв із президентом США, який мене попросив про розмову. Усі погодилися з мирним процесом. Але через день – через два відбувся державний переворот. Навіщо? Відповіді немає. Янукович же з усім погодився і був готовий хоч завтра піти із влади. Вибори і перемога опозиції були неминучими і це всі прекрасно розуміли», – додав Путін.

Також сьогодні Путін розповів про окупацію Криму.