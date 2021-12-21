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    Адвокат розповів, які порушення відбулися під час повідомлення про підозру Порошенку

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    Ігор Головань перерахував основні процесуальні порушення, що відбулися під час оголошення Петру Порошенку про підозру - Адвокат розповів, які порушення відбулися під час повідомлення про підозру Порошенку
    Ігор Головань перерахував основні процесуальні порушення, що відбулися під час оголошення Петру Порошенку про підозру
    фото: скріншот з відео

    Процедура повідомлення про підозру відбувалась у вкрай дивний спосіб

    Повідомлення п’ятому президенту України Петру Порошенку про підозру у державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій, яке, за інформацією ДБР, було здійснене 20 грудня, відбулося із багаточисельними порушеннями процесуальних норм. На цьому в ефірі токшоу «Свобода слова» наголосив адвокат Порошенка Ігор Головань.

    Юрист почав з вже відомого факту, що підозру народному депутату, яким нині є Порошенко, мала би підписувати Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова. Якщо вона перебуває у відпустці, це мав зробити її перший заступник. Однак, підозру Порошенку було оголошено заступником Генпрокурорки Олексієм Симоненко, оскільки Генпрокурорка пішла у відпустку, а її першого заступника також не «не знайшлося на місці».

    Окремої уваги, на думку Голованя, заслуговує те, яким чином Порошенко, що наразі фізично перебуває за межами України, повідомлялося про підозру – це було зроблено за допомогою відправлення відповідного документу за місцем проживання, реєстрації та місцем роботи п’ятого президента.

    Ще одне порушення, на думку адвоката, полягає у даті виклику Порошенка для проведення процесуальних дій.

    «Ви розумієте, в чому справа, навіть тут вони не можуть таку дрібницю виконати відповідно до закону. Відповідно до закону, за три дні має бути повідомлена особа, яка викликається, а день, коли викликається вона – не рахується. Тому якщо вони викликати мають на 24, а вони викликають на 23 (грудня – Главком). Що про них можна ще говорити?», – підсумував Ігор Головань.

    Нагадаємо, Як повідомив 20 грудня екссекретар Ради національної безпеки та оборони, керівник центрального штабу «Європейської солідарності» Олександр Турчинов, ДБР оголосило Порошенку підозру у державній зраді. Підозру підписала не генеральна прокурорка Ірина Венедіктова, а її заступник, прокурор Олексій Симоненко.

    Наразі Порошенко перебуває за кордоном, де в нього відбуваються зустрічі зі Вселенським патріархом, а також з європейськими лідерами. Турчинов наголосив, що Порошенко буде ходити на допити після повернення з-за кордону.

    Згодом 20 грудня адвокат Ілля Новіков оприлюднив підозру Порошенку. Він розповів, що представники ДБР засунули в щілину хвіртки текст підписаної підозри, адже усім відомо, що Порошенко перебуває за межами України.

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    Теги: Петро Порошенко Ілля Новіков адвокат Ірина Венедіктова
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    Адвокат розповів, які порушення відбулися під час повідомлення про підозру Порошенку