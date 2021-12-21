Адвокат розповів, які порушення відбулися під час повідомлення про підозру Порошенку

Ігор Головань перерахував основні процесуальні порушення, що відбулися під час оголошення Петру Порошенку про підозру

Процедура повідомлення про підозру відбувалась у вкрай дивний спосіб

Повідомлення п’ятому президенту України Петру Порошенку про підозру у державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій, яке, за інформацією ДБР, було здійснене 20 грудня, відбулося із багаточисельними порушеннями процесуальних норм. На цьому в ефірі токшоу «Свобода слова» наголосив адвокат Порошенка Ігор Головань.

Юрист почав з вже відомого факту, що підозру народному депутату, яким нині є Порошенко, мала би підписувати Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова. Якщо вона перебуває у відпустці, це мав зробити її перший заступник. Однак, підозру Порошенку було оголошено заступником Генпрокурорки Олексієм Симоненко, оскільки Генпрокурорка пішла у відпустку, а її першого заступника також не «не знайшлося на місці».

Окремої уваги, на думку Голованя, заслуговує те, яким чином Порошенко, що наразі фізично перебуває за межами України, повідомлялося про підозру – це було зроблено за допомогою відправлення відповідного документу за місцем проживання, реєстрації та місцем роботи п’ятого президента.

Ще одне порушення, на думку адвоката, полягає у даті виклику Порошенка для проведення процесуальних дій.

«Ви розумієте, в чому справа, навіть тут вони не можуть таку дрібницю виконати відповідно до закону. Відповідно до закону, за три дні має бути повідомлена особа, яка викликається, а день, коли викликається вона – не рахується. Тому якщо вони викликати мають на 24, а вони викликають на 23 (грудня – Главком). Що про них можна ще говорити?», – підсумував Ігор Головань.

Нагадаємо, Як повідомив 20 грудня екссекретар Ради національної безпеки та оборони, керівник центрального штабу «Європейської солідарності» Олександр Турчинов, ДБР оголосило Порошенку підозру у державній зраді. Підозру підписала не генеральна прокурорка Ірина Венедіктова, а її заступник, прокурор Олексій Симоненко.

Наразі Порошенко перебуває за кордоном, де в нього відбуваються зустрічі зі Вселенським патріархом, а також з європейськими лідерами. Турчинов наголосив, що Порошенко буде ходити на допити після повернення з-за кордону.

Згодом 20 грудня адвокат Ілля Новіков оприлюднив підозру Порошенку. Він розповів, що представники ДБР засунули в щілину хвіртки текст підписаної підозри, адже усім відомо, що Порошенко перебуває за межами України.

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