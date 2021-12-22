Унікальне вікно можливостей для Зеленського

Вирок Медведчуку та Порошенку розглядається зараз не лише, як моральна сатисфакція, а й як частина великої передвиборчої кампанії

Вирок Медведчуку та Порошенку розглядається зараз не лише, як моральна сатисфакція, а й як частина великої передвиборчої кампанії

Чому повернення/неповернення Порошенка не має великого значення

Зараз у Зеленського склалося унікальне вікно можливостей: через імовірну російську агресію він може на внутрішньому полі робити майже все. І цим всім для нього сьогодні є домашній арешт Порошенка.

Передумови

Володимир Зеленський глибоко і щиро ненавидить Порошенка. І те, що досі Порошенко на свободі – говорить лише про низьку інституційну спроможність силовиків. Але зараз українська Феміда, як ніколи близька до того, щоб винести судове рішення про домашній арешт Порошенку (його теоретично не можуть закрити, якщо в цій справі його «подєльнік» Медведчук має домашній арешт).

Я не хочу вдаватися в фабулу підозри, як мінімум через те, що це лише фабула, але тут варто звернути увагу на кілька важливих аспектів

Злити підозру в ЗМІ могли тільки представники влади. І ця підозра є частиною піар-кампанії. Злив цієї підозри – зумисний;

Винними мають бути визнані Порошенко та Медведчук, які перед наступними виборами мають разом, сидячи в одній клітці, отримати вирок.

Юридичний аспект

Аналіз підозри відразу показує кілька слабких місць.

Поки неясно як і яким чином відбулася змова Медведчук-Порошенко. Термін «за невизначених обставин», звичайно можливий, але довести змову буде вкрай складно;

Історія з РНБО, яке, де-факто, на думку слідства зупинило вугілля з ПАР і дало зелене світло вугіллю з ЛДНР вкрай складно переводиться у звинувачення. Досі, нічого подібного з рішеннями колективних органів ми не бачили. Тому, довести, що Порошенко змусив все РНБО проголосувати за це рішення буде неймовірно складно;

Нас чекає довга тяганина з експертизами вугілля з ПАР, а наскільки я пам’ятаю, тоді говорилося про те, що всі зразки вугілля «були знищені», тобто згоріли в котлах і саме таким чином були зроблені відповідні експертизи;

Про домовленості на непідконтрольній території взагалі буде складно щось доводити;

Як результат, нас чекає дуже довгий процес. Нагадую всім, що при зовсім іншій повноті влади суд Януковича над Тимошенко тривав рік.

Перспективи

Бажання посадити Порошенка є одним з головних у чинної влади. І тому, вірогідність того, що зараз Порошенку вдасться домовитися про міжнародну підтримку вкрай низькі. Це базовий момент, який ми повинні розуміти, коли пробуємо аналізувати ситуацію. І ще раз повторюся, зараз у Зеленського є унікальне вікно можливостей для цього: європейцям та США більш важливі зовнішні кроки України по прямим переговорам з ОРДЛО ніж внутрішня ситуація. Це не може не розуміти і команда Порошенка.

Зараз перед Порошенком є складний вибір: повернутися і сісти під домашній арешт з перспективою реального вироку чи не повертатися і пробувати нав’язати гру «невинної жертви»

Однозначної відповіді тут не існує. Всі ці високопарні історії про те, що українці не пробачають боягузів, як писали вже деякі ЗМІ, я зразу відкину, бо приклад того самого Януковича показує, як пів країни віддано голосувало за сцикуна. І, між іншим, можна по-різному ставитися до Порошенка, але ніхто і ніколи ще не ставив під сумнів його бійцівський характер.

Отже, на які базові речі потрібно перш за все звернути увагу:

Вирок Медведчуку та Порошенку розглядається зараз не лише, як моральна сатисфакція, а й як частина великої передвиборчої кампанії;

Розвиток цієї ситуації буде залежати виключно від системи інформаційного захисту, який будуватиме Порошенко. В нього немає зараз природних союзників і розраховувати він може тільки на себе. На перший погляд, його союзником міг би стати Ахметов, але в останнього є пул гравців, які вже бачать, як вони повторять історію «вимушена зміна лідера опозиції», яка була супервдалою після арешту Тимошенко.

Мало хто зараз задумується, але навколо медіахолдингу Томаша Фіали є спроба створити новий гурток «Самопоміч-3» (перша була власністю Садового, потім всі об’єдналися навколо Вакарчука, тепер є спроба об’єднати єврооптимістів навколо «Української правди»). Це також природні конкуренти Порошенка і саме вони найактивніше будуть пробувати забрати нішу цього електорату, використовуючи високопарну балаканину про демократію і торгівлю на крові.

Примушування України до переговорів з ОРДЛО (загострення бойових дій) а також проблеми в енергетиці, стануть причиною жорсткої критики Зеленського зі сторони більшості політичних гравців в країні, для яких ключовим питанням є політична влада, а не консенсус заради збереження держави (принцип «ослабимо Зеленського, а потім розберемося» буде домінуючим). Момент, коли можна і потрібно було об’єднати еліти і нав’язати гру в єдиний голос Зеленський практично втратив (і це його ключова помилка, як на мене). Наш старий ідіотичний принцип, що переговори – це слабкість, стає ключовою загрозою для нас в 2022 році. Ми виходимо на зовнішній світ, воюючи всередині.

Висновки

1. Повернення чи не повернення Порошенка насправді вторинне питання для всіх нас, хоча телевізійна картинка буде говорити про інше. Після провалу ідеї з серіалом «Переворот» офіс Президента починає серіал «домашній арешт Порошенка». І, між іншим, в наступному році у нас не буде одного серіалу, як це було з РНБО в 2021 році. Буде багато різних мінісеріалів. І «арешт Порошенка» один із них.

2. На жаль, ключова проблема – діалог з країною про найскладніші проблеми нашого життя, буде відсутній. Виборча кампанія, де-факто, стартувала задовго до самих виборів і навіть задовго до визначеності правил гри за якими будуть іти вибори. Всі подальші кроки всіх Акторів будуть виключно передвиборчими і прийматимуться в режимі фінальної стадії виборчої кампанії. На жаль, ця напруга буде стомлювати суспільство і заганяти його в пасивний протест проти всіх (активний протест у вигляді попередніх майданів зараз практично неможливий).

3. На жаль, 2022 рік має всі шанси стати роком втрачених можливостей для держави. Серіальна демократія остаточно стає панівною ідеологією.

Джерело: блог Вадима Денисенка

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