У цій війні немає безпечних місць

Світ має усвідомити небезпеки путінської Росії

З Вінничини вся моя родина. Це самий дорогий і рідний край, з неповторними подільськими краєвидами, Бугом, і Россю…

Вінниччина здавалася такою безпечною, сільськогосподарський регіон, глибокий центр України…

Але в цій війні немає безпечних місць. Це абсурдна, безглузда і дуже жорстока війна…

Світ тісний, і сьогодні в Вінниці загинула наша знайома. Я прямо зараз слухаю повітряну тривогу в Києві і хочу аби світ усвідомив – з такою путінською Росією безпечних місць немає ніде в світі.

Це розуміють британці, на вулицях яких расєянє розпиляли Новічок. Це розуміють поляки, після вбивства польських лідерів в авіатрощі. Але розуміння мало.

Расєянє зробили все, аби почути повітряні тривоги в Москві, Пітєрі, Пєрмі і в тій клятій Бурятії. Вони отямляться лише тоді, коли ховатимуть своїх дітей, загиблих від ракет в мирних містах і в простих магазинах. Ні за що.

«Око за око і зуб за зуб» – це єдине, що зможе забезпечити прозріння цієї жорстокої і тупої орди…

PS. Мої дорогі земляки, вся Україна сьогодні плаче з вами…

Читайте також:

Джерело: блог Вікторії Сюмар

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.