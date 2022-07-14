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    Думки вголос

    У цій війні немає безпечних місць

    • Вікторія Сюмар

      Народний депутат

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    Ракетна атака на центр Вінниці&nbsp;&ndash; це тероризм - У цій війні немає безпечних місць
    Ракетна атака на центр Вінниці – це тероризм
    фото: ДСНС

    Світ має усвідомити небезпеки путінської Росії

    З Вінничини вся моя родина. Це самий дорогий і рідний край, з неповторними подільськими краєвидами, Бугом, і Россю…

    Вінниччина здавалася такою безпечною, сільськогосподарський регіон, глибокий центр України…

    Але в цій війні немає безпечних місць. Це абсурдна, безглузда і дуже жорстока війна…

    Світ тісний, і сьогодні в Вінниці загинула наша знайома. Я прямо зараз слухаю повітряну тривогу в Києві і хочу аби світ усвідомив – з такою путінською Росією безпечних місць немає ніде в світі.

    Це розуміють британці, на вулицях яких расєянє розпиляли Новічок. Це розуміють поляки, після вбивства польських лідерів в авіатрощі. Але розуміння мало.

    Расєянє зробили все, аби почути повітряні тривоги в Москві, Пітєрі, Пєрмі і в тій клятій Бурятії. Вони отямляться лише тоді, коли ховатимуть своїх дітей, загиблих від ракет в мирних містах і в простих магазинах. Ні за що.

    «Око за око і зуб за зуб» – це єдине, що зможе забезпечити прозріння цієї жорстокої і тупої орди…

    PS. Мої дорогі земляки, вся Україна сьогодні плаче з вами…

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    Джерело: блог Вікторії Сюмар

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    Теги: росія окупанти теракт війна Вінниця Україна Вінниччина окупація #stoprussia
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    У цій війні немає безпечних місць