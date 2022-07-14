Генштаб готується до деокупації України: деталі

Щоденно ЗСУ зменшує потенціал ворога

Збройні сили України продовжують активну підготовку деокупації територій, які тимчасово захопили рашисти. Поки захисники сконцентровані на враженні вогневого потенціалу противника, щоб досягти з ним паритету. Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов під час брифінгу.

«Підготовка активно в нас йде не тільки до звільнення півдня, а й звільнення всієї нашої території. Ми активно, хочу ще раз підкреслити, використовуємо зараз зброю, яку надали нам партнери», – зазначив Громов.

Він також уточнив, щоденно ЗСУ зменшує потенціал ворога. «Насамперед стабілізуємо ситуацію, добиваємося паритету в засобах вогневого ураження. Ми зменшуємо вогневий потенціал противника, вибиваємо його логістичне забезпечення та боєприпаси», – підкреслив Громов.

За його словами, противник розуміє наші наміри і намагається бути хитрішим, але безуспішно.

«Бо як ЗСУ відкриті до суспільства, так і склади противника до наших HIMARS-ів. Ми готові знищувати їх (окупантів - ред.) і так буде кожен день і кожну ніч», – додав Громов.

Нагадаємо, триває 141-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються вести штурмові дії на Слов’янському напрямку та на Донеччині