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    Політика

    Генштаб готується до деокупації України: деталі

    Генштаб готується до деокупації України: деталі
    фото: Генштаб

    Щоденно ЗСУ зменшує потенціал ворога

    Збройні сили України продовжують активну підготовку деокупації територій, які тимчасово захопили рашисти. Поки захисники сконцентровані на враженні вогневого потенціалу противника, щоб досягти з ним паритету. Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов під час брифінгу.

    «Підготовка активно в нас йде не тільки до звільнення півдня, а й звільнення всієї нашої території. Ми активно, хочу ще раз підкреслити, використовуємо зараз зброю, яку надали нам партнери», – зазначив Громов.

    Він також уточнив, щоденно ЗСУ зменшує потенціал ворога. «Насамперед стабілізуємо ситуацію, добиваємося паритету в засобах вогневого ураження. Ми зменшуємо вогневий потенціал противника, вибиваємо його логістичне забезпечення та боєприпаси», – підкреслив Громов.

    За його словами, противник розуміє наші наміри і намагається бути хитрішим, але безуспішно.

    «Бо як ЗСУ відкриті до суспільства, так і склади противника до наших HIMARS-ів. Ми готові знищувати їх (окупантів - ред.) і так буде кожен день і кожну ніч», – додав Громов.

    Нагадаємо, триває 141-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються вести штурмові дії на Слов’янському напрямку та на Донеччині

    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Генштаб Україна боєприпаси окупація #stoprussia
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    Генштаб готується до деокупації України: деталі