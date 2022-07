Кулеба після атаки на Вінницю: Росія має бути визнана державою-терористом

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба після ракетного удару по Вінниці заявив, що Росія є терористичною державою і має бути юридично визнана такою. Про це він написав у Twitter.

Очільник української дипломатії нагадав, що вже підтверджено загибель 20 мирних жителів внаслідок ракетного удару Росії по Вінниці.

«Троє дітей, серед них малюк. Це тероризм. Умисне вбивство мирних жителів для поширення страху», – наголосив міністр.

Кулеба зазначив, що Росія має бути визнана країною-спонсором тероризму на юридичному рівні.

Already 20 civilians have been confirmed dead following a Russian missile strike on Vinnytsia. Three children, including a toddler in the photo. This is terrorism. Deliberate murder of civilians to spread fear. Russia is a terrorist state and must be legally recognized as such. pic.twitter.com/AGMCbbjDH4