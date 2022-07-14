Кулеба після атаки на Вінницю: Росія має бути визнана державою-терористом

Ракетна атака на центр Вінниці – це тероризм

Серед загиблих внаслідок теракту у Вінниці – троє дітей

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба після ракетного удару по Вінниці заявив, що Росія є терористичною державою і має бути юридично визнана такою. Про це він написав у Twitter.

Очільник української дипломатії нагадав, що вже підтверджено загибель 20 мирних жителів внаслідок ракетного удару Росії по Вінниці.

«Троє дітей, серед них малюк. Це тероризм. Умисне вбивство мирних жителів для поширення страху», – наголосив міністр.

Кулеба зазначив, що Росія має бути визнана країною-спонсором тероризму на юридичному рівні.

Already 20 civilians have been confirmed dead following a Russian missile strike on Vinnytsia. Three children, including a toddler in the photo. This is terrorism. Deliberate murder of civilians to spread fear. Russia is a terrorist state and must be legally recognized as such. pic.twitter.com/AGMCbbjDH4 — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 14, 2022

Нагадаємо, сьогодні, 14 липня, Росія завдала серію ракетних ударів по Вінниці. Цілями стали цивільні об'єкти в центрі міста. Російські ракети влучили у будівлі з офісними приміщеннями. Від ударів постраждали також розташовані неподалік житлові будинки.

Станом на 14:00 було відомо про 20 загиблих, серед них троє дітей. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко. Жертвою ракетного удару стало немовля. ДСНС опублікувало шокуючі фото дитячого візочка, в якому був малюк.

Росіяни вдарили по центру Вінниці крилатими ракетами «Калібр», запустивши їх із підводного човна в акваторії Чорного моря. Триває рятувальна операція. Працює «гаряча лінія» для пошуку людей після обстрілу центру міста.

Сьогодні президент України Володимир Зеленський звернувся до учасників конференції в Гаазі щодо відповідальності Росії за злочини в Україні. Під час своєї промови український лідер розповів про сьогоднішню ракетну атаку росіян на Вінницю.